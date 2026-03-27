Demokratie lebt vom Mitmachen: Die Partnerschaft für Demokratie Koblenz ruft engagierte Initiativen, Vereine und gemeinnützige Organisationen dazu auf, ihre Ideen für ein vielfältiges, respektvolles Miteinander einzubringen und aktiv mitzugestalten.

Für das Jahr 2026 können erneut Projektanträge eingereicht werden. Unterstützt werden Vorhaben aus Koblenz, die sich für Demokratie, Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen.

Gefördert werden Projekte und Veranstaltungen im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Angesprochen sind insbesondere Projekte für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene, Familien sowie Fachkräfte und Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.

Die möglichen Formate sind vielfältig und reichen von Workshops und Bildungsprojekten über kulturelle Angebote bis hin zu Diskussionsveranstaltungen oder sportlichen Formaten – entscheidend ist der Bezug zu den Programmzielen.

Für das Förderjahr 2026 gelten die Antragsfristen Sonntag, 12. April, Sonntag, 10. Mai und Sonntag, 16. August.

Die eingereichten Anträge werden durch das Bündnis der Partnerschaft für Demokratie bzw. das Jugendforum „Jugend für Demokratie“ beraten und entschieden.

Wichtig: Die geförderten Projekte müssen im Jahr 2026 umgesetzt und abgeschlossen werden.

Die Partnerschaft für Demokratie Koblenz ist Teil des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und stärkt seit 2018 zivilgesellschaftliches Engagement vor Ort.

Interessierte Organisationen und Initiativen sind eingeladen, ihre Projektideen einzureichen. Beratung und Unterstützung bei der Antragstellung bietet die Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie Koblenz, die im Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz (E-Mail bildungsbuero@stadt.koblenz.de ) angesiedelt ist.