Der Inklusionsbeirat der Stadt Koblenz lädt Interessierte zu seiner nächsten Sitzung für Mittwoch, 1. April, um 15.30 Uhr in Raum 330, 3. Stock, im Schängelcenter, Rathauspassage 2, 56068 Koblenz ein.

Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte: Top 1 – Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, Top 2 – Wahl einer Schriftführung, Top 3 – Mein Herz Lacht e.V. stellt sich vor, Top 4 – BSV – Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband sich vor, Top 5 – AKM – Arbeitskreis für Mobbing stellt seine Arbeit vor, Top 6 – Berichte aus den Vereinen, Top 7 – Jahresbericht der Behindertenbeauftragten, Vorlage an Sozialausschuss, Top 8 – Termine, Top 9 – Verschiedenes.