Lahnstein. Am 3. August feierte der Bürgermeister der Stadt Lahnstein, Adalbert Dornbusch, seinen 75. Geburtstag.

Der gebürtige Bonner kam zu Schulzeiten nach Lahnstein, wo er das Gymnasium besuchte. Seit frühster Jugend übernahm er für die CDU in unterschiedlichen Gremien und Verbänden Verantwortung und war bereits mit 22 Jahren Mitglied in diversen Ausschüssen der Stadt.

Seit 1974 ist Dornbusch im Stadtrat, was der Gemeinde- und Städtebund 2004 mit der Ehrenurkunde für 30 Jahre Mitgliedschaft auszeichnete. 2014 wurde er 1. Beigeordneter und damit Bürgermeister der Stadt Lahnstein.

„Adalbert Dornbusch nimmt seine Aufgaben sehr verantwortungsvoll wahr. Er war immer eine gute Vertretung, auch weil ihm als gelernter Jurist das Verwaltungswesen von Beginn an nicht fremd war“, so der ehemalige Oberbürgermeister Peter Labonte.

In seiner Funktion als Bürgermeister betreut Dornbusch die Aktivitäten in der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit der Stadt. Dazu zählt die Auszeichnung Lahnsteins als Fairtrade-Stadt, die den Titel 2022 bereits im 10. Jahr trägt. „Wir sind froh, dass sich so viele Geschäfte, Betriebe, Schulen und die Gastronomie diesem Projekt anschließen. Denn das ist unser Beitrag zu einer modernen und gerechten Entwicklungshilfe“, so Bürgermeister Dornbusch zu diesem Thema.

Schülerbenefizkonzerte in der Stadthalle Lahnstein, unter anderem für einen Kindergartenbau in Burkina Faso, der Schüler-Sponsorenlauf zugunsten der Partnerstadt Ouahigouya, die Stadtschokolade und der Fußball-Milleniumcup sind nur einige der Projekte, die Dornbusch maßgeblich mit angestoßen und unterstützt hat.

Die Stadt Lahnstein feierte 2019 ihr 50-jähriges Jubiläum. Zwar erhielt Niederlahnstein bereits 1322 Stadtrechte und Oberlahnstein zwei Jahre darauf, aber zusammengeführt wurden die beiden selbstständigen Städte erst am 7. Juni 1969. Adalbert Dornbusch ist derjenige, der ebenso lange für diese Stadt kommunalpolitisch tätig ist. Er ist seit vielen Jahren engagiertes Mitglied in den Partnerschaftskreisen und unterstützt somit die Städtepartnerschaften Lahnsteins maßgeblich.

Neben der Politik war Lahnsteins Bürgermeister lange Jahre in kirchlichen, schulischen und gewerkschaftlichen Vertretungen aktiv.

Unter seinen Beteiligungen in den Lahnsteiner Vereinen, sticht sicherlich das Engagement im städtischen Karneval hervor. Als ehemaliger Prinz Adalbert I. von der Juristenzunft ist dies nicht verwunderlich.

„Adalbert Dornbusch hat einen großen Teil seines Lebens seiner kommunalpolitischen und ehrenamtlichen Arbeit gewidmet“, resümiert Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert. Dieses außergewöhnliche Engagement blieb auch auf Bundesebene nicht unentdeckt: Am 21. Dezember 2007 zeichnete der damalige Bundespräsident Horst Köhler ihn mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus.

2019 erhielt er die Freiherr-vom-Stein-Plakette des Landes Rheinland-Pfalz, die nur alle drei Jahre verliehen wird, für seine langjährige Aktivität in der Kommunalpolitik.

„Im Namen der Stadt Lahnstein danke ich Adalbert Dornbusch für sein außerordentliches ehrenamtliches Engagement und freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit für die Stadt. Zu seinem 75. Geburtstag wünsche ich ihm alles Gute“, so Lennart Siefert, Oberbürgermeister der Stadt Lahnstein.