Koblenz (ots) – Am 01.06.2023 wurde die Polizei Lahnstein zunächst über einen Heckenbrand in der Schloßstraße in Lahnstein informiert. Vor Ort konnte

festgestellt werden, dass ein Baum in Vollbrand stand. Das Feuer war in Begriff auf das Wohngebäude überzugreifen. Durch die Freiwillige Feuerwehr Lahnstein

sowie der Berufsfeuerwehr Koblenz konnte das Feuer gelöscht werden. Durch die entstandene Hitze ist der im Haus befindliche Stromkasten geschmolzen. Dadurch

kam es zu einem Stromausfall in den umliegenden Straßen. Der örtliche Stromversorger wurde informiert und ist bereits dabei, die Stromversorgung wieder herzustellen.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden sein. Zu Personenschaden ist es nicht gekommen. Hintergründe zur

Brandursache sind noch nicht bekannt und Bestand der Ermittlungen.