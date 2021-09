Eine neue Stadt, eine neue Kommissarin: Gabriele Keiser stellt am 23.09.2021 um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Koblenz ihre neue Krimireihe vor. „Versehrte Seelen“ heißt der erste Band um die Bonner Kriminalkommissarin Helene Rosenberg. Heimerziehung ist das Thema, das einen Blick in die bundesdeutsche Geschichte eröffnet.

Den Premierenabend gestaltet Keiser wie gewohnt mit dem Liedermacher und Gitarristen Manfred Pohlmann, der den Textausschnitten den passenden musikalischen Rahmen gibt.

Die Veranstaltung wird gefördert durch die Förderlinie Neustart Kultur #zweiterfrühling.

Karten zu 3 € gibt es in der Stadtbibliothek an der Abendkasse und schon jetzt im Vorverkauf. Es gilt die 3G-Regelung.

Tel.: 0261-1292626