Der Diplom-Meteorologe, Klimaexperte, TV-Moderator und Autor Sven Plöger ist am 28. September zu Gast in Koblenz.

In seinem Vortrag nimmt Sven Plöger mit vielen Bildern und Geschichten vergangener Wetterereignisse seine Zuschauer mit in die faszinierende Geschichte unseres Erdsystems und beantwortet wichtige Fragen der aktuellen Klimadiskussion. Wie hängt zum Beispiel der Rückgang des tausende von Kilometern entfernten arktischen Eises mit unserem Wettergeschehen zusammen? Sven Plöger geht es neben den spannenden Fakten und unterhaltsamen Geschichten aber auch um die so wichtige Kommunikation zwischen Wissenschaft, Politik, Medien und dem Bürger. Was läuft richtig, was läuft falsch? Eine wichtige Erkenntnis des Vortrags ist aber auch: Noch ist es fünf vor 12 und das bedeutet, dass wir noch ernsthafte Chancen haben, die Klimafolgen abzumildern.

Der Vortrag wird als Präsenzveranstaltung und online als Live-Stream angeboten. Auf der Grundlage der aktuellen Corona-Verordnung wird die Veranstaltung entsprechend der 2G-Regelung durchgeführt, so dass ausschließlich geimpfte und genesene Personen an der Präsenzveranstaltung im Schloss teilnehmen können. Eine Anmeldung zur Präsenzveranstaltung und zum Live-Stream unter klimaschutz@stadt.koblenz.de ist erforderlich.

Datum: Dienstag, 28. September 2021

Ort: Kurfürstliches Schloß Koblenz

Beginn: 18 Uhr

Einlass: ab 17 Uhr

Weitere Informationen unter www.klimaschutz.koblenz.de