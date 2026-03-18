Ab dem 19. März 2026 führt die Stadt Boppard gemeinsam mit der Tourist Information und dem Verkehrsverbund Rhein-Mosel eine digitale GästeKarte ein. Die innovative Karte ermöglicht allen übernachtenden Gästen einen einfachen und komfortablen Zugang zu den zahlreichen Angeboten – direkt auf dem Smartphone. Unter anderem sind während des Aufenthalts alle öffentlichen Verkehrsmittel des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel (VRM) mit dem digitalen GästeTicket kostenlos nutzbar.

Mit der digitalen GästeKarte setzt Boppard als erste Kommune in der Region ein Zeichen und dient als Vorbild für alle Kommunen, die künftig Gästetickets über den Verkehrsverbund Rhein-Mosel ausgeben werden.

Mobil, aktiv und vielseitig

Die GästeKarte wird allen gästebeitragspflichtigen Übernachtungsgästen in Boppard bei ihrer Anreise ausgehändigt. Sie wird künftig auf Wunsch digital bereitgestellt. Parallel gibt es weiterhin die Möglichkeit, die GästeKarte ausgedruckt in Papierform zu erhalten. Die Bopparder GästeKarte bietet unter anderem:

Kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs während des Aufenthalts im VRM-Gebiet.

• Vergünstigungen bei Freizeitangeboten wie Thermalfreibad, geführte Wanderungen, Bike-Verleih, Kletterparks und Sommerrodelbahnen.

• Rabatte und Vorteile bei kulturellen Einrichtungen wie Museen, Theatern und Kurkonzerten.

• Wein- und Genussangebote mit kostenlosen Weinproben und Aperitifs in ausgewählten Weingütern und Restaurants.

• Shopping-Vorteile bei verschiedenen Geschäften in der Stadt. Die digitale Lösung bringt eine besondere Herausforderung mit sich: Fälschungssicherheit. Dank bewegter Elemente und eines zeitlich begrenzten Countdowns kann die GästeKarte nicht einfach per Screenshot verwendet werden. Bürgermeister Jörg Haseneier: „Mit der digitalen GästeKarte machen wir den Aufenthalt in Boppard für unsere Gäste noch attraktiver und einfacher. Wir sind stolz, in der Region Vorreiter zu sein und setzen ein Zeichen für Innovation und Servicequalität.” VRM-Geschäftsführer Stephan Pauly:

„Die digitale GästeKarte ermöglicht es den Nutzern, Busse und Bahnen im VRM ganz unkompliziert zu nutzen und das Auto stehen zu lassen. Die digitale Lösung ist komfortabel und praktisch – ein Gewinn für Gäste, Gastgeber und den öffentlichen Nahverkehr.” Michael Defrancesco, Leiter der Tourist Information Boppard:

„Boppard wird damit zum idealen Ausgangspunkt für Ihren Urlaub im Mittelrheintal. Übernachten Sie in Boppard und profitieren Sie von den vielen Vorteile der GästeKarte – und entdecken Sie von Boppard aus die Schönheiten der Stadt sowie des Mittelrheintals.” Über Boppard

Boppard liegt zentral im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal und bietet Gästen eine Vielfalt an Kultur, Freizeitaktivitäten, Naturerlebnissen und kulinarischen Highlights. Mit der neuen digitalen GästeKarte wird der Aufenthalt noch einfacher, attraktiver und moderner.