Mehr als 100 Gäste kamen am Mittwochnachmittag in das Restaurant „Till Eulenspiegel“, um mit SPD-Spitzenkandidat Alexander Schweitzer, Ministerpräsident, und dem örtlichen Landtagskandidaten Kai Dommershausen ins Gespräch zu kommen. Der Termin war einer von rund 40 Stationen der „Alexander Schweitzer Tour“, bei denen Alexander Schweitzer derzeit im ganzen Land unterwegs ist, um den direkten Austausch mit den Menschen zu suchen. In Höhr-Grenzhausen, im Wahlkreis Bendorf/Weißenthurm, drehten sich die Gesprächsthemen unter anderem um ein starkes Ehrenamt, Investitionen in die Infrastruktur und den Abbau von Bürokratie.

In seiner Rede betonte Alexander Schweitzer: „Der Wahlkreis Bendorf/Weißenthurm steht exemplarisch für vieles, was Rheinland-Pfalz ausmacht: starke Kommunen, ein engagierter Mittelstand und eine lebendige Kultur des Ehrenamts. In unseren Kommunen, bei uns vor Ort vor der Haustür, sehen wir, ob und wie Politik wirkt. Deshalb setze ich mich dafür ein die Kommunen finanziell weiter zu stärken, etwa durch einen fairen kommunalen Finanzausgleich, so wie wir es in den letzten Jahren bereits vorangetrieben haben. Zusätzlich arbeite ich dafür, dass wir Investitionsmittel bereitstellen, damit Städte und Gemeinden handlungsfähig bleiben. Der im Januar 2026 beschlossene Rheinland-Pfalz-Plan bietet dafür eine wichtige Grundlage: Dieser stellt rund 5,45 Milliarden Euro für Investitionen insbesondere in Bildung, Klima, Energie, Digitalisierung, Verkehr, Gesundheit und Bevölkerungsschutz zur Verfügung. Der Löwenanteil davon wird unseren Kommunen bereitgestellt. Gleichzeitig möchte ich den Mittelstand und das Handwerk gezielt unterstützen, etwa durch Investitionen in Infrastruktur, Fachkräftesicherung und weniger Bürokratie. Denn wir wollen gute wirtschaftliche Perspektiven schaffen und dafür sorgen, dass unsere Kommunen und Unternehmen handlungs- und gestaltungsfähig bleiben. Für ein zukunftsorientiertes und modernes Bundesland Rheinland-Pfalz.“

Kai Dommershausen sprach darüber, wofür er sich als Landtagsabgeordneter einsetzen möchte: „Der Einsatz für echte Bildungsgerechtigkeit, für unsere Kommunen und ein starkes Ehrenamt vor Ort – das sind einige der Themen, die mir besonders am Herzen liegen und für die ich mich als Landtagsabgeordneter stark machen möchte. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten an 10.500 Haustüren geklingelt. Denn ich möchte eine Politik im Dialog mit den Menschen machen. Der Wahlkreis ist meine Heimat und ich bin hochmotiviert Verantwortung für die Bürgerinnen und Bürger zu übernehmen. Deshalb freue ich mich, dass Alexander Schweitzer heute in den Wahlkreis gekommen ist und wir mit den Menschen ins Gespräch gekommen sind. Mit den richtigen Ideen und einer starken Führungsspitze wird Rheinland-Pfalz auch weiterhin zukunftsfest gestaltet werden. Dafür ist Alexander Schweitzer mit seiner Erfahrung und seiner besonnenen Art Politik zu machen genau der Richtige.“

Fotos zum Termin finden Sie im Laufe des Abends unter diesem Link. Bitte geben Sie bei Verwendung „SPD Rheinland-Pfalz“ an.

Hintergrundinformationen zur Tour

Bis zur Landtagswahl am 22. März 2026 ist unser Spitzenkandidat Alexander Schweitzer, Ministerpräsident, im Rahmen der „Alexander Schweitzer Tour“ im ganzen Land an insgesamt 40 Orten unterwegs. Gemeinsam mit den Direktkandidatinnen und -kandidaten kommt er mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch und stellt seinen Plan für die Zukunft von Rheinland-Pfalz vor.

Weitere Informationen zur Tour gibt es unter diesem Link.