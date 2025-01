Erfolgreicher Start für Neuwieder Bürgerbus

„Abfahrt für den Bürgerbus“, hieß es am 7. November des vergangenen Jahres. Und wie er fährt: Bereits über 100 Mal nutzten Neuwiederinnen und Neuwieder das kostenlose Angebot für innerstädtische Fahrten. Zahlreiche positive Rückmeldungen und herzliche Dankesbekundungen haben Seniorenbeirat, Ehrenamtler und Stadtverwaltung seitdem erhalten.

Der öffentliche Nahverkehr ist vor allem in ländlich geprägten Stadtteilen oft nicht ausreichend ausgebaut. Teils ist er mit langen Wegen und Umstiegen verbunden. Vor allem ältere Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigungen kann das im Alltag vor große Herausforderungen stellen. Hier kommt der Bürgerbus ins Spiel: Er verbessert die Mobilität und trägt zur selbstbestimmten Teilnahme am gesellschaftlichen Leben bei. Der kostenlose Bus erleichtert unter anderem Arzttermine, Behördengänge, Einkäufe, Bankgeschäfte oder Veranstaltungsbesuche. „Großartig, dass unser Bürgerbus schon so gut angenommen wird. Das zeigt natürlich auch den Bedarf. Ein großer Dank geht an die Ehrenamtler, die diese Ideen des Seniorenbeirats so verlässlich umsetzen. Danke auch den Stadtwerken Neuwied und der Gemeindlichen Siedlungs-Gemeinschaft, die den Bürgerbus als Sponsoren ermöglichen. Die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten hat dem Angebot zu einem super Start verholfen“, lautet die positive Zwischenbilanz von Oberbürgermeister Jan Einig.

Ideengeber für das erfolgreiche Projekt war der Neuwieder Seniorenbeirat. Für die Umsetzung zeichnet die Stadt Neuwied verantwortlich und ein starkes Team aus ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern macht die Fahrten sowie den reibungslosen Ablauf in der Praxis möglich. Dabei ist der Neuwieder Bürgerbus kein reines Angebot für die Seniorinnen und Senioren der Stadt. Vielmehr ist er für alle da, die den Bedarf haben und selber nicht anders mobil sind, weil sie zum Beispiel kein Auto (mehr) haben.

Fahrzeiten und Telefonzeiten

Die Fahrten mit dem Bürgerbus bedienen das gesamte Stadtgebiet von Neuwied und sind kostenlos. Dienstags und donnerstags fährt der Bürgerbus von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Für den reibungslosen Ablauf ist es wichtig, die Fahrt bis zum Vortag anzumelden. Das geht telefonisch montags und mittwochs von 9 bis 11 Uhr. Ein Anspruch auf Beförderung besteht nicht. Die Telefonnummer zur Reservierung einer Fahrt lautet Tel. 02631 802 7900.

Zum Bild: Ziehen positive Zwischenbilanz: Oberbürgermeister Jan Einig (5. von rechts), David Meurer, Geschäftsführer der GSG (1. von links), Stefan Herschbach, Geschäftsführer der SWN (4. von links) sowie Benita Roos, Stadtverwaltung Neuwied (2. von links), und der Vorstand des Seniorenbeirats.