Josef Oster im Gespräch mit Dr. Sabine Dyas von der IHK Akademie Koblenz

Berlin/Koblenz. Die IHK Akademie Koblenz ist eine der größten Weiterbildungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz. Mit mehr als 1500 Bildungsangeboten, über 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern jährlich und mehreren Hundert Dozenten, die ihre berufliche Praxis in die Lehre einbringen, leistet sie einen unverzichtbaren Beitrag zur beruflichen Qualifikation in der Region. Neben technischen und kaufmännischen Weiterbildungen bietet das angeschlossene gastronomische Bildungszentrum Koblenz zudem spezielle Angebote für die Gastronomie.

Josef Oster, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Koblenz, betont nach einem Gespräch mit Dr. Sabine Dyas, Geschäftsführerin der IHK Akademie Koblenz, die Bedeutung von beruflicher Weiterbildung: „Weiterbildung ist ein Schlüssel, um beruflich voranzukommen und sich den Herausforderungen des Arbeitsmarktes zu stellen. Besonders die Praxisnähe, die durch die Dozenten aus der Berufswelt garantiert wird, macht das Angebot der IHK Akademie Koblenz so wertvoll.“

Oster plädiert für eine stärkere Unterstützung von Menschen, die nebenberuflich Weiterbildungen absolvieren: „Wer sich fortbildet und mehr leisten möchte, sollte dafür Anerkennung und Unterstützung erfahren. Leistung muss sich lohnen – auch im Bereich der Weiterbildung.“

Der Abgeordnete dankte Dr. Dyas für den Einblick in die Arbeit der IHK Akademie Koblenz und lobte die Einrichtung als wichtigen Pfeiler für die berufliche Qualifikation und Entwicklung in der Region. „Die Akademie stärkt nicht nur die Fachkräfte vor Ort, sondern trägt maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung unserer Region bei“, so Oster.

Bildunterzeile: Der Koblenzer CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Oster sprach mit Dr. Sabine Dyas, Geschäftsführerin der IHK Akademie Koblenz, über die Bedeutung von beruflicher Weiterbildung. Foto: Philip Rünz