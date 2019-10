Porträtfotografie erlernen an der vhs

In der Fotografie gibt es kaum ein beliebteres Motiv als das menschliche Gesicht, angefangen von der Fotografie im familiären Bereich bis hin zum künstlerischen Porträt. Dennoch ist es nicht leicht, ein gutes Porträt zu fotografieren, sondern erfordert das gleichzeitige Wahrnehmen von Kameraeinstellung, Licht, Bildaufbau und porträtierter Person. Gemeinsam werden wir in diesem Kurs daher die technischen und gestalterischen Grundlagen der Porträtfotografie erarbeiten und sowohl bei natürlichem Licht als auch mit Studioblitzen praktisch erproben. Für die Teilnahme wird eine digitale Spiegelreflexkamera empfohlen. sich gegenseitig, wenn sie damit Der Kurs, der am Samstag, 19.10.19 von 09:00 – 16:00 Uhr stattfindet, schließt mit einer gemeinsamen Sichtung und Besprechung der Bildergebnisse. Kosten des Kurses, 23,60 €.

