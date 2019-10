Make-up? Aber sicher doch!

Ob Bewerbungsgespräch, Vortrag oder Gala, in Beruf- und Privatleben gibt es Anlässe, zu denen Sie nichts dem Zufall überlassen möchten. Ein gekonnt aufgetragenes Make-up unterstützt Ihren sicheren Auftritt und muss dabei nicht aufwändig sein. Sie lernen die Wirkung Ihres Erscheinungsbildes auf Andere kennen und beschäftigen sich mit den Grundtechniken des Schminkens. Auf Basis einer Gesichtsanalyse erstellen Sie Schritt für Schritt ein dezentes Make-up, dass zu Ihnen passt und Ihre Ausstrahlung unterstreicht. Bitte mitbringen: Aufstellspiegel, Hautreinigungspräparate, Creme und sämtliche dekorativen Make-up Produkte die Sie haben. Aus Hygienegründen bitte ebenfalls mitbringen: Schwarzer Kajal, Wimperntusche, Lippenstift.

Der Kurs findet am Samstag, 19.10.19 von 9:30 – 15:30 Uhr in der vhs statt und kostet 43,40 €.

Anmeldungen und weitere Informationen unter www. vhs-koblenz.de oder (0261) 129-3702/-3711/-3730/-3732/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 09.10.2019