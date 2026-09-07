Unter dem Motto „Auf ein Glas Wein mit…“ findet zum vierten Mal am Donnerstag, 17. September, um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) im historischen Rathaussaal der Stadt Koblenz ein politisches Afterwork für Frauen in Koblenz statt. Der Zonta Club Koblenz I und die Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz laden hierzu ein.

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen mit unter anderem Misbah Khan (Bundestagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz für Bündnis 90/Die Grünen) und Sabine Bätzing-Lichtenthäler (Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag) wird die neue Bürgermeisterin Dr. Dagmar Kranz Key-Speakerin sein. Sie wird von ihrer eigenen Vita sowie Erfahrung berichten und anschließend gemeinsam mit Kommunalpolitikerinnen aus Koblenz zu verschiedenen Themen aus dem Feld „Frauen und Politik“ diskutieren. Aus der Kommunalpolitik sind diesmal dabei: Daniela Nowak (CDU), Alexandra Kaatz (Bündnis 90/Die Grünen), Shabnam Ahmad Shahi (SPD), Loriana Metzger (Die Linke) und Birgit Baumann (FDP). Die Veranstaltung wird moderiert von Jennifer de Luca.

Nach der kurzen Diskussionsrunde unter den Politikerinnen soll vor allem noch Platz für Fragen, Ideen, den lockeren Austausch und für ein Glas Wein sein. Der Eintritt ist frei und neben Wein werden auch antialkoholische Getränke gereicht.

Unterstützt wird die Veranstaltung durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“.