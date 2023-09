Offener Proben-Tag in Vallendar und Konzert im Dreikönigenhaus

Wann: Montag, den 02.10. um 19:00 Uhr

Wo: Dreikönigenhaus / Hochschule für Gesellschaftsgestaltung (Kornpfortstraße 15, 56068 Koblenz)

Der politische Chor „Andere Saiten“ besucht in diesem Jahr die Stadt Koblenz. Seit 13 Jahren sind die vierstimmigen Sätze des Chors auf Demonstrationen, Klimacamps, in Fußgängerzonen und in Konzertsälen zu hören. „Wir gehen dahin, wo unsere Musik gebraucht wird – zum Mut-Machen und Anfeuern, dort wo Menschen sich für eine nachhaltige und gerechte Welt einsetzen“, so Chorleiterin Sabine Busse, „und wir wollen Menschen zum Mitmachen animieren: Zum Mitsingen und zum Weltretten – denn beides lässt sich hervorragend kombinieren.“ Mitsingen ist daher explizit erwünscht. Meist werden bekannte Melodien mit eigenen Texten vorgetragen, die sich gegen Atomkraft und Fossilenergien, gegen Rassismus, Homophobie und für eine lebendige Demokratie einsetzen. Musikalisch reicht die Palette von kirchlichen Choralsätzen bis zum Punkrock.

Sebastian Jacobs, Mitarbeiter an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, freut sich über einen Chor, der die Musik einmal anders anpackt: „Chormusik ist seit Jahren unglaublich beliebt, aber nur wenige Chöre verstehen sich explizit als politisch. Dabei ist es gerade das gemeinsame Singen, welches Gemeinschaft stiften kann – wenn auch nur für einen Abend. Das wissen auch die ‚Anderen Saiten‘ und nehmen sich die oftmals belanglosen Pop-Texte vor, um unmissverständlich klarzumachen: Diese Gemeinschaft soll bunt, antifaschistisch und offen sein. Das passt sehr gut zu uns, denn auch wir setzen uns mit der Hochschule für eine nachhaltige Welt, eine gerechte Wirtschaft und eine demokratische Gesellschaft ein.“

Der Eintritt ist frei, für Getränke ist gesorgt und freiwillige Spenden gehen an den Studierendenverein der Hochschule.

Übrigens können Sie sogar mitmachen: Denn am Sonntag, den 1. Oktober – einen Tag vor dem Konzert – lädt der Chor alle Interessierten zu einem öffentlichen Proben-Tag von 10-18 Uhr im Haus Wasserburg (Vallendar) ein. Wer hier mitproben und einen Tag darauf das Konzert mitsingen möchte, schickt bis zum 30.09. eine kurze Mail mit einer verbindlichen Anmeldung an chor@andere-saiten.de