An Spieltischen Platz nehmen, durch Neuheiten stöbern und alte Bekannte treffen: Wenn sich vom 5. bis 8. Oktober die Tore des Messegeländes Essen öffnen, erwartet die Besucherinnen und Besucher eine SPIEL der Superlative. Mit über 60.000 m² Ausstellungsfläche in sechs Hallen ist die Messe die größte ihrer Art und übertrifft das bisherige Rekordjahr 2019. Zum 40-jährigen Jubiläum plant der Veranstalter Friedhelm Merz Verlag – eine Tochtergesellschaft der Spielwarenmesse eG – zahlreiche Neuerungen. Unverändert bleibt hingegen das einzigartige Profil der weltgrößten Endverbrauchermesse für Brett-, Karten- und Rollenspiele. Fast 1.000 Aussteller aus über 50 Ländern stellen ihre Neuheiten einem breiten Publikum vor und laden zum Ausprobieren ein.

Geänderte Hallenaufteilung

Langjährigen SPIEL-Besuchenden wird auffallen: Spiele und Verlage werden ab sofort nach Themenkategorien auf die Hallen verteilt. Während in Halle 1 Rollen-, Sammelkarten- und Miniaturenspiele Einzug halten, sind in Halle 3 Kenner- und Expertenspiele zu finden. In den Hallen 2, 4, 5 und 6 warten Familienspiele – vom einfachen Kinder- bis zum leichten Kennerspiel – darauf, ausprobiert zu werden. Besonderes Augenmerk liegt auf der Halle 6: Am neu gestalteten Haupteingang der Messe werden die Besucherinnen und Besucher von Branchengrößen wie Amigo, Asmodee, Days of Wonder, Kosmos, Ravensburger und Schmidt-Spiele begrüßt.

Neuheiten live und online

Über 1.500 Neuheiten werden an vier Tagen auf der SPIEL präsentiert. Eine Orientierung bieten die Gewinner des „innoSPIEL“, der für eine besonders innovative Spielidee vergeben wird, ebenso wie die Sieger des „Deutschen Spiele Preises“. Die Verleihungen finden einen Tag vor Messebeginn statt. Carol Rapp, Geschäftsführerin des Merz Verlags, ist überzeugt: „Wir haben ein so breites Angebot, bei dem jeder Spielefan fündig wird. Neben kooperativen Spielen sind Solo-Spiele und Spiele für zwei Personen besonders stark vertreten.“ Die kompletten Neuheiten- und Ausstellerlisten sind auf der Webseite der SPIEL und in der App gelistet. Beide Plattformen erstrahlen nach einem Update in neuem Glanz. Die deutlich erweiterte und verbesserte App kann ab sofort heruntergeladen werden. Sie punktet mit interaktiven Hallenplänen inklusive Indoor-Navigation und einer kompletten Programmübersicht.

Wissensvermittlung und Content Creators

Den Programmschwerpunkt bildet der Messedonnerstag. Ab 11.30 Uhr gibt es im Saal Rheinland Vorträge, Diskussionsrunden und Panels mit nationalen und internationalen Gästen rund um das Thema „Brettspielwelt im Wandel – 40 Jahre SPIEL“. Der Eintritt ist frei. Alle Beiträge streamt der Friedhelm Merz Verlag auch auf seinem YouTube-Kanal. Am Freitag findet der bewährte „Educator`s Day“ statt, der Pädagoginnen und Pädagogen anschaulich darstellt, wie Brettspiele im Unterricht eingesetzt werden können. Am Samstag heißt es dann: „Meet your favorite content creators!“ Von 14 bis 18 Uhr sind zahlreiche YouTuber, Blogger und Podcaster aus der Spieleszene anwesend, die im Saal Europa für Gespräche und das eine oder andere Match bereitstehen.

Der Veranstalter rechnet über die gesamte Messelaufzeit mit rund 180.000 Brettspielfans. Tages- und Dauerkarten sind im Online-Shop erhältlich. Geöffnet hat die SPIEL von Donnerstag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr sowie am Sonntag bis 18 Uhr. „Wir freuen uns auf vier spannende Tage, die ein absolutes Highlight im Branchenkalender von Spielefans aus der ganzen Welt sind. Nur in Essen können sie nach Herzenslust alle Neuheiten ausprobieren“, sagt Florian Hess, Vorstand der Spielwarenmesse eG und Geschäftsführer des Merz-Verlags.