Bürgermeister Peter Jung: „Entdeckt jetzt die Stadtbibliothek“

In der Grundschule lernen Kinder, die magische Welt der Literatur erstmals selbstständig zu erkunden. Um in diesem jungen Alter die Faszination für Bücher und Bildung zu fördern, erhielten alle Erstklässlerinnen und Erstklässler in Neuwied dieses Jahr einen Gutschein zur Einschulung, mit dem sie ihren ersten Leseausweis in der Stadtbibliothek bekommen. Wer einen Leseausweis hat, kann kostenfrei Bücher, Filme und weitere Medien in der Stadtbibliothek im Historischen Rathaus, Pfarrstraße 8, ausleihen. Für die Kleinsten gibt es Bilderbücher, später werden Erstlesebücher und spannende Sachbücher interessanter sein.

Die Stadtbibliothek ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet und bietet auch für Erwachsene eine große Auswahl aktueller Bücher. Mit der „Onleihe Rheinland-Pfalz“ wird das Angebot um eine Internetplattform erweitert, auf der Filme, Hörbücher und digitale Inhalte mit Bibliothekszugang ausgeliehen werden können.

Einige der etwa 600 Erstklässler, die dieses Jahr in Neuwied eingeschult wurden, haben sich bereits mit ihrem neuen Leseausweis Bücher in der Stadtbibliothek ausgeliehen. Alle anderen möchte Bürgermeister Peter Jung einladen, es ihnen gleich zu tun und in den bunten Regalen der modernen Bibliothek zu stöbern. „In der ersten und zweiten Klasse lernt ihr eine Fähigkeit, die euch viele Türen öffnen wird: Wer lesen und schreiben kann, wird fast alles lernen können. In unserer Stadtbibliothek gibt es ganz viele tolle Bücher – und vielleicht ist ja auch euer neues Lieblingsbuch dabei“, ermuntert der Bürgermeister die ABC-Schützen.

Im Rahmen der Einschulungsfeier hatte auch eine Schulleiterin ihren ersten Tag: Claudia Strunk ist ab diesem Schuljahr Leiterin der Grundschule in Irlich. Sandra Thannhäuser, Leiterin des Amtes für Schule und Sport, wünschte ihr gemeinsam mit Bürgermeister Peter Jung einen guten Start und viel Freude in der neuen Führungsrolle.

Bildunterzeilen:

Neue Schulleiterin in Irlich: Bürgermeister Peter Jung und Amtsleiterin Sandra Thannhäuser begrüßen Claudia Strunk im Rahmen der Einschulungsfeier.

Foto: Stadt Neuwied

Lesespaß für Grundschulkinder: Bürgermeister Peter Jung besorgte für jedes Kind einen Gutschein, damit die Erstklässler von Beginn an Neuwieds Stadtbibliothek nutzen können.

Foto: Stadt Neuwied/Melanie Lange