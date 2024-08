Hövels (ots) – Am Mittwoch, den 21.08.2024 gegen 13:20 Uhr überholte der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Audi A6 Limousine auf der B62 in Höhe der Abbiegespur nach Niedergüdeln/Katzwinkel trotz Gegenverkehr (LKW) einen in Fahrtrichtung Wallmenroth fahrenden älteren Opel Astra Kombi über die Sperrfläche der Abbiegespur. Nur durch ein Bremsmanöver des Opel-Fahrers konnte der weiße Audi wieder rechtzeitig vor dem LKW einscheren. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet worden. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der LKW-Fahrer, werden gebeten, sich bei der Polizei Wissen (02742/9350) zu melden.