In diesem Jahr heißt es zum 46. Mal SchängelMarkt in Koblenz: Freuen Sie sich auf drei Tage Stadtfest mit Musik und Unterhaltung, Kunsthandwerkermarkt, Burgunderfest sowie Autoschauen in der Koblenzer Innenstadt.

Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner eröffnet den 46. SchängelMarkt am Freitag, den 13. September, um 18:00 Uhr auf der großen „Bundeswehr Karriere & Antenne Koblenz“ – Bühne in der Altstadt Am Plan mit dem traditionellen Fassanstich. Zur feierlichen Eröffnung ist jeder herzlich eingeladen!

Im Anschluss startet ein Antenne Koblenz DJ mit Greatest Hits und dem Besten von heute auf den Abend ein, bevor um 20:00 Uhr die große 90er Video-Party beginnt und man nicht nur die Musik der 90er hören, sondern auch die dazugehörigen Musikvideos auf Großbildleinwand erleben kann.

Samstags geht es ab 14:00 Uhr mit Antenne Koblenz Programm mit Moderation, Live-Übertragung und Antenne Koblenz DJ Am Plan bunt weiter. Am Abend sorgen ab 18:00 Uhr „Beats & Wine“ für elektronisches Open-Air Feeling mitten im Herzen der Stadt. Es erwarten die Besucher ein exklusives Line-up und köstliche Weine aus der Region.

Beim großen Antenne Koblenz Frühschoppen live vor Ort begrüßt Moderator Max Demann am Sonntag ab 11:00 Uhr prominente Gäste aus dem regionalen Sport. Im Anschluss folgt das Antenne Koblenz Programm mit Moderation und Antenne Koblenz DJ bis 18:00 Uhr.

Die Obere Löhr lädt samstags und sonntags zu „Genuss.Wein.Musik“ beim Burgunderfest ein, um die französische Lebensart ihrer Freunde aus dem Burgund zu feiern: Der Obere Löhr-Weinstand, mittlerweile Kult, sorgt für erlesene Tropfen von nah und fern. Markt- und Food-Stände bieten Köstliches zum Verzehr und zum Verkauf – nicht nur aus Frankreich.

Außerdem werden wieder die französischen Freunde anreisen und an ihren Marktständen kulinarische Spezialitäten direkt aus dem Burgund anbieten.

Darüber hinaus präsentieren die familien- und inhabergeführten Geschäfte der Oberen Löhr ihre Produkte zum Anfassen und Ausprobieren. Und natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder Bücher nach Gewicht von Reuffel!

Wie schon 2023 sorgen DJs und Live-Acts für elektronischen Sound und von loungig bis tanzbar kommen alle ins Grooven. Samstags findet das Bühnenprogramm von 13:00 bis 22:00 Uhr mit Marc&Trainel, Frau Anne Manow sowie Johannes Klein und sonntags von 11:00 bis 15:00 Uhr mit André Lenz sowie René Stoffel und von 15:00 bis 18:00 mit Me&Myself statt.

Auch der Bereich Altengraben ist in diesem Jahr erneut dabei: Der AK Altengraben präsentiert auf der Kulturbühne zum SchängelMarkt samstags ab 14:00 bis 22:15 Uhr und sonntags ab 14:00 bis 17:00 Uhr musikalische Darbietungen,

Die EINSTEIN Gastronomiegruppe bietet zum SchängelMarkt die EINSTEIN Bühne auf dem Jesuitenplatz. Am Freitagabend begeistert ab 19:30 Uhr die Band „Sidewalk“ mit gewohnter Power und Spielfreude. Am Samstagabend tritt ab 19:30 Uhr „NonPlusX“ mit Entertainment für alle Generationen auf.

Neu in diesem Jahr ist die Bundeswehr Koblenz, die sich auf dem Josef-Görres-Platz präsentiert. Von Freitag bis Sonntag öffnen die „Kasernentore“: Von „B“ wie das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, „L“ wie das Lazarett – das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz – über „K“ wie Kommando Sanitätsdienst bis „Z“ wie Zentrum Innere Führung. Auf dem Josef-Görres-Platz können die Arbeitsbereiche der Bundeswehr sowie die Soldatinnen und Soldaten und die zivilen Mitarbeitende kennengelernt werden.

Den großen Kunsthandwerkermarkt Koblenz 2024 präsentiert der City-Arbeitskreis Schlossstraße e.V. erneut in der Schlossstraße – in diesem Jahr zusätzlich am Schlossrondell. Kunsthandwerkende aus ganz Deutschland stellen aus und präsentieren hochwertige Unikate und limitierte Kleinserien – aus den Bereichen Schmuck, Mode/Textil, Keramik, Holz, Metall, Stein, Buch/Papier und vieles mehr.

An zahlreichen Ständen finden Vorführungen verschiedener handwerklicher Techniken statt. Der Kunsthandwerkermarkt wird in diesem Jahr durch ein Familienprogramm, Aufenthaltsflächen sowie Walking-Acts erweitert. Der Markt hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Freitag von 16:00 bis 19:30 Uhr, Samstag von 10:00 bis 19:30 Uhr, Sonntag von 11:00 bis 18:00 Uhr.

Gute Traditionen müssen gepflegt werden und so stellen mittlerweile fünf Koblenzer Autohäuser ihr Angebot von zehn Automobilmarken auf dem Zentralplatz West im Rahmen der Leistungsschau Mobilität zur Schau. Eine Sonderausstellung greift das Thema Elektroautos auf:

–

Autohaus Foerster mit Ford

–

Autohaus Fröhlich mit Opel, Mitsubishi, Peugeot und ORA

–

Autohaus Scherhag mit Hyundai und Volkswagen

–

British Premium mit Landrover und Jaguar

–

Premium Automobile mit Volvo

In diesem Jahr ist das Autohaus Pretz neu mit dabei. Auf dem Zentralplatz Ost präsentiert sich das Autohaus Pretz mit den Marken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat sowie Cupra. Lernen Sie vor Ort die aktuellen Modelle und das Team kennen.

In diesem Jahr ebenfalls neu mit dabei ist die Ananas Bühne an der Liebfrauenkirche. Feiern und tanzen Sie freitags ab 19:00 Uhr mit. Ab 21:00 Uhr können alle bei „Pitters Karaoke“ mitsingen! Weiteres musikalisches Programm ertönt samstags ab 15:00 Uhr mit „untermstern“ sowie ab 17:30 Uhr mit „Lyink“. Ab 19:00 Uhr tritt DJane Tala vom „DASDING Partybash“ auf und sorgt für ordentlich Stimmung. Sonntags sorgt ab 12:30 Uhr „Svedian Inc“ für Programm und ab 14:30 Uhr können alle ihr Glück beim BINGO! -Nachmittag von Lotto Rheinland-Pfalz versuchen.

Am Löhrrondell stellen die Autohäuser Audi Zentrum Koblenz, Autohaus Kestenholz Automobil, Autohaus Wahl, SEAT Löhr & Becker, SKODA Löhr & Becker und Volkswagen Zentrum Koblenz die aktuellen Personen- und Nutzfahrzeug-Modelle der Marken Audi, Citroen, Dacia, KIA, Mercedes Benz, MG, Renault, Seat, Skoda und Volkswagen vor. Für das leibliche Wohl ist mit unterschiedlichen Imbissangeboten bestens gesorgt.

Auf dem Willi-Hörter-Platz stellen sich samstags und sonntags das Jugendrotkreuz (JRK) Koblenz des DRK-Kreisverband Koblenz-Stadt e.V. und die Jugendfeuerwehr Koblenz mit umfangreichem Mitmachprogramm für Familien vor.

Am Sonntag, den 15. September bietet die Koblenz-Stadtmarketing GmbH in Zusammenarbeit mit der koveb – Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH allen Besuchern des SchängelMarktes einen kostenfreien P+R-Shuttle in die Innenstadt an:

P+R-Verkehr von den Parkplätzen an der Kurt-Schumacher-Brücke P1 Metternich, P2 Moselweiß, P3 Peter-Klöckner-Straße und P4 Ludwig-Erhard-Straße nach dem „Roter-Punkt-System“ zur Innenstadt und zurück.

Fahrstrecke:

Ab den Parkplätzen nach dem „Roter-Punkt-Parkleitsystem“ in KO-Metternich Haltestelle WInninger Straße P 1 – Kurt-Schumacher-Brücke / Debeka (Moselweiß) P 2 – Peter-Klöckner-Straße P 3 Ludwig-Erhard-Straße P 4 zum Löhr Center und zurück.

Fahrzeiten:

Sonntag, 15.09.2024 von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr im 30-Minuten-Takt

Gemeinsam mit dem Hauptsponsor Bitburger Braugruppe und den Partnern Lotto Rheinland-Pfalz, Bäckerei Hoefer, Forum Mittelrhein, Löhr Center, SMART e.V., den Stadtwerken Koblenz sowie der koveb freut sich die Koblenz-Stadtmarketing GmbH auf den 46. SchängelMarkt und dankt allen Programmverantwortlichen im Voraus für ihr Engagement.