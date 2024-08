Neuwied (ots) – Am Dienstag, den 20.08.2024 kam es gegen 12:45 Uhr im Bereich der Einmündung Langendorfer Straße / Friedrichstraße in der Neuwieder Innenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grau / schwarzer Transporter eines unbekannten Herstellers, mit bislang unbekanntem Kennzeichen fuhr bei einem Abbiegevorgang von der Langendorfer Straße nach links in die Friedrichstraße ein. Dabei touchierte er ein auf einer Verkehrsinsel stehendes Verkehrsschild und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Das Schadensausmaß am unfallverursachenden Fahrzeug ist bislang nicht bekannt. Das Fahrzeug dürfte jedoch vermutlich einen massiven Schaden im Frontbereich haben. Wer kann Angaben zu dem Unfallverursachenden Fahrzeug, dem Kennzeichen und/oder dem Fahrzeugführer machen?

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Neuwied unter der telefonischen Erreichbarkeit: 02631/878-0 zu melden.