Die Theaterkasse im Forum Confluentes ist für Kartenkauf und Beratung ab sofort wieder persönlich von montags bis samstags in der Zeit von 10:00–18:00 Uhr und telefonisch von montags bis freitags von 10:00–12:00 sowie von 14:00–17:00 Uhr für Sie da. Darüber hinaus können Sie jederzeit über unsere Website Karten erwerben.

Bitte beachten Sie, dass der Vorverkauf für die folgenden Vorstellungen gesondert startet:

· für die Kostprobe 2024 am 2. September 2024.

· für die Silvestervorstellungen am 1. Oktober 2024.

· für das Neujahrskonzert am 4. November 2024.

· für die Sommer-Open-Air-Produktion “Madama Butterfly” am 2. Dezember 2024.

Die erste Vorstellung ist die Premiere von “Nennt mich nicht Ismael!” am 6. September und der traditionelle Spielzeitauftakt, die Kostprobe, findet am 14. September statt – dicht gefolgt von der ersten Premiere im Theaterzelt: Das Musiktheater eröffnet mit der Operettengala “Sterne des Südens” die kommende Saison in unserer eindrucksvollen Interimsspielstätte. Wir freuen uns auf die Spielzeit 2024/2025 mit Ihnen!