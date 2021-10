POL-PDNR: Verkehrsunfall/ Bahnschranke beschädigt

Linz/ Bad Hönningen (ots) – Die Kollegen der Polizeiinspektion Linz befinden sich aktuell bei einer Unfallaufnahme auf der B42, zwischen den Ortslagen Neuwied und Linz. In Höhe der Ortslage Ariendorf ist ein LKW aus bisher ungeklärten Umständen in Höhe einer Bahnüberquerung mit einer Schranke kollidiert. Die Schranke wurde derart beschädigt, dass der Bahnverkehr beeinträchtigt ist. Der Notfallmanager der DB wurde in den Sachverhalt involviert. Der Unfallbeteiligte LKW erlitt u. a. Sachschaden im Bereich des Tankbehälters. Diesel läuft derzeit auf die Fahrbahn der B42. Der Tank wird durch die Feuerwehr ausgepumpt, während sich die Straßenmeisterei der Reinigung der Fahrbahn angenommen hat. Der Verkehr der B42 ist derzeit aufgrund einspuriger Straßenführung lediglich leicht beeinträchtigt.

Quelle: news aktuell GmbH