POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt der Polizei in Weißenthurm

Weißenthurm (ots) – Am Mittwoch, den 27.10.2021, gegen 16:00 Uhr, entzog sich ein silberfarbener BMW einer Polizeikontrolle in Weißenthurm. Die anschließende Verfolgungsfahrt unter Einsatz von Martinshorn und Blaulicht führte durch das Wohngebiet Weißenthurm. Während der Flucht kam es später zu einer Gefährdung eines orangefarbenen LKW´s, der die Straße „Neuwieder Weg“ in Richtung B9 fuhr, durch den flüchtenden BMW. Die Polizei sucht dringend den gefährdeten LKW-Fahrer, sowie etwaige weitere gefährdete Personen und Zeugen.

