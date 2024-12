Kobern-Gondorf (ots) – Mitarbeitende der Polizeiwache Brodenbach und der Verkehrsdirektion Koblenz haben am heutigen frühen Morgen gezielt Schulbusse an der Realschule Plus in Kobern-Gondorf kontrolliert. Hintergrund waren Hinweise besorgter Eltern hinsichtlich möglicher ordnungsrechtlicher Verstöße im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung. Die Schwerpunkte der Kontrolle waren insofern technischer Zustand der Busse sowie die Anzahl der beförderten Fahrgäste. Der Einsatzleiter vor Ort, Polizeihauptkommissar Marc Müller, konnte im Anschluss ein erfreuliches Fazit ziehen: „In keinem der kontrollierten Busse wurden mehr, als die erlaubte Anzahl von Fahrgästen befördert. Im Gegenteil war festzustellen, dass in einigen Bussen mehr als ausreichend Platz war.“ Auch Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht oder Mängel an den eingesetzten Bussen konnten durch die Einsatzkräfte nicht festgestellt werden.