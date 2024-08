POL-PDKO: Körperverletzungsdelikt an Rhein in Flammen in Lahnstein – Zeugen gesucht

Lahnstein (ots) – Am Rhein in Flammen Wochenende, Samstag, den 10.08.2024, gegen 22:15 Uhr, kam es in Lahnstein, auf dem Spielplatz nahe des Johannesklosters, zu einem Körperverletzungsdelikt. Dabei wurde ein 18-jähriger von einem bislang unbekannten männlichen Täter geschlagen und trug erhebliche Verletzungen davon. Der Täter flüchtete von der Örtlichkeit. Zuvor soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Im Laufe dieser Auseinandersetzung wurde der Geschädigte geschlagen. Der Täter konnte als männlich beschrieben werden und trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Jeans und ein weißes Oberteil. Auffällig sollen seine braunen, schulterlangen Haare gewesen sein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden. Tel.: 02621/9130