Braubach (ots) – In der Nacht vom 14.08.2024 auf den 15.08.2024, zwischen 22:30 Uhr und 11:07 Uhr, kam es in der Oberalleestraße 11, in 56338 Braubach, zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Straßenrand parkender Dacia Duster, Farbe Blau, von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Hinweise auf den Verursacher sind nicht gegeben.

Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden.