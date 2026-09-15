Zum Weltmädchentag laden die Koblenzer Aktionsgruppe des Kinderhilfswerks Plan International e.V. mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz zu einem Workshop am Freitag, 9. Oktober, von 9 bis 12 Uhr ein. Zielgruppe sind Mädchen und Personen, die sich als Mädchen lesen, und zwischen 10 und 15 Jahren alt sind.

Es geht um Körperwahrnehmung, eigene Grenzen und Selbstbestimmung ein. Unter dem Titel „Digga, mein Körper – meine Regeln“ erproben die Teilnehmerinnen in interaktiven Übungen, wie sie ihr Bauchgefühl ernst nehmen, Grenzen auf ihre eigene Art ausdrücken und sich Unterstützung holen können. Der Ansatz ist präventiv und stärkend, er setzt auf Selbstwirksamkeit statt auf Abschreckung. Geleitet wird der Workshop von Anja Paul, Mentorin und Workshop-Leiterin für Mädchen und Frauen aus Koblenz. Die Teilnahme an allen Übungen ist freiwillig, Materialien werden gestellt.