Das Sozialamt der Stadt Koblenz veranstaltete jüngst eine Fachtagung zum Thema „Case-Management in der Wohnungslosenhilfe“ im Historischen Rathaussaal. Anlass war der bundesweite „Tag der Wohnungslosen“. Die Veranstaltung zog zahlreiche Fachkräfte, Trägervertreterinnen und -vertreter an, um gemeinsam Strategien und innovative Ansätze zur Verbesserung der Versorgung und Unterstützung wohnungsloser Menschen zu erörtern.

Die Veranstaltung begann mit einem Netzwerkcafé, das den Teilnehmenden die Gelegenheit bot, Kontakte zu vertiefen, Erfahrungen auszutauschen und das gemeinsame Engagement zu stärken.

Sozialamtsleiter Thomas Putz begrüßte die Teilnehmenden der Fachtagung und präsentierte eine Einführung in die aktuellen Strukturen und Herausforderungen der Wohnungslosenhilfe in Koblenz. „In den letzten Jahren beobachten wir in unserer Stadt eine zunehmende Komplexität der Fälle. Diese Entwicklung macht deutlich, wie wichtig eine träger- und fachkräfteübergreifende Zusammenarbeit ist. Nur durch enge Kooperation und den Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren können wir den Herausforderungen gerecht werden und unseren Bürgerinnen und Bürgern die bestmögliche Unterstützung bieten“, sagte Sozialamtsleiter Thomas Putz.

Ein besonderer Höhepunkt der Fachtagung war der Impulsvortrag eines Menschen mit persönlicher Erfahrung mit der Thematik der Wohnungslosigkeit. Der Bericht gab Einblicke in die individuelle Situation sowie die aktuellen Herausforderungen in Koblenz. Im Anschluss präsentierte Prof. Dr. Martin Schmid von der Hochschule Koblenz einen Fachvortrag zum Thema, der neue Perspektiven und bewährte Praktiken vorstellte.

Der Vormittag wurde durch einen gemeinsamen Ausstellungsbesuch abgerundet, bei dem Impulse für die praktische Arbeit gesammelt und innovative Lösungsansätze diskutiert wurden. Nach der Mittagspause folgte eine Podiumsdiskussion mit Experten aus verschiedenen Fachdisziplinen, die über die Bedeutung eines träger- und fachübergreifenden Ansatzes sowie die Stärkung der Zusammenarbeit in der Stadt sprachen.

Die Fachtagung hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig eine enge Vernetzung und der Austausch zwischen allen Akteuren sind, um die Lebenssituation wohnungsloser Menschen nachhaltig zu verbessern.

Bildunterzeile:

Eine Podiumsdiskussion, an der (von links) Michael Bungarten (AWO Bezirksverband Rheinland e.V.), Julian Sommer (Caritasverband Koblenz e. V.), Thomas Putz (Stadtverwaltung Koblenz), Prof. Dr. Martin Schmid (Hochschule Koblenz) und Kai Nachtsheim (Bethesda St. Martin gGmbH) teilnahmen, rundete die Fachtagung zum Thema „Case-Management in der Wohnungslosenhilfe“ im Historischen Rathaussaal in Koblenz ab. Foto: Sophia Breßler-Zeitz/Stadt Koblenz