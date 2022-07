Montabaur / Gemarkung Wirges (ots) – Am Donnerstag, dem 21.07.2022, gegen 14:10 Uhr kam es auf der BAB 48 / Autobahndreieck Dernbach in der Überleitung auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem PKW-Brand. Der 18 Jahre alte BMW einer 44-jährigen Fahrzeugführerin fing aus ungeklärter Ursache Feuer. Die Fahrzeugführerin konnte ihren PKW auf dem Seitenstreifen anhalten und gemeinsam mit ihrem Beifahrer das Fahrzeug unverletzt verlassen. Infolge brannte der PKW komplett aus. Zwecks Löscharbeiten war die Feuerwehr Ransbach-Baumbach mit 22 Einsatzkräften im Einsatz. Die Autobahnmeisterei wurde zur Absicherung und Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Hierzu musste die Autobahn für ca. zehn Minuten voll gesperrt werden. Anschließend wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Für die Bergung des ausgebrannten PKW blieb der rechte Fahrstreifen weiterhin gesperrt. Aufgrund der Sperrung entstand ein Stau von wenigen Kilometern. Der Sachschaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen.

Quelle: Polizei Rheinland-Pfalz