Feuerwehr optimiert Ausrüstung dank großzügiger ASAS-Spende

Ein orangefarbener Faltbehälter mit einem Fassungsvermögen von 15.000 Litern, eine leistungsstarke moderne Pumpe und ein vielseitig einsetzbarer Schwimmsaugkorb: Die Freiwillige Feuerwehr Neuwied freut sich über eine großzügige Spende der Firma ASAS. Das Unternehmen bringt auf diese Weise seine Dankbarkeit für den engagierten Einsatz der Feuerwehr während des großen Brandes auf dem Betriebsgelände im März 2021 zum Ausdruck.

„Die Rettungskräfte haben hervorragende Arbeit geleistet“, unterstrich ASAS-Inhaber Safa Bayor Yavuz bei der Spendenübergabe. „Für deren außerordentliche Unterstützung Einsatz sind wir sehr dankbar.“ Fred Häring, bei ASAS für die Geschäftsentwicklung zuständig, betonte, dass die Feuerwehr nicht nur in der Brandnacht „eine Riesenhilfe“ gewesen sei, sondern auch im Nachgang dem Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite gestanden habe. In enger Abstimmung mit den Experten der Neuwieder Wehr hat man für die Spende Material ausgesucht, das eine erfolgreiche Brandbekämpfung an schwer zugänglichen Orten ermöglicht.

Oberbürgermeister Jan Einig dankte der ASAS-Spitze für die außergewöhnliche Spende: „Mit dem neuen Equipment sind wir für fast alle Eventualitäten gerüstet“, hob Einig hervor. Wehrleiter Kai Jost ergänzte: „Nun können wir eine große Menge Löschwasser vorhalten und es über lange Wegstrecken transportieren. Das hochwertige Material ergänzt das vorhandene optimal.”

Die Spende war nicht die einzige positive Nachricht für die Wehrleute. ASAS und die Stadtverwaltung Neuwied haben zudem eine Vereinbarung getroffen, laut der das Unternehmen der Neuwieder Feuerwehr Gelände für Übungszwecke zur Verfügung stellt.

Im Bild (von links): Die ASAS-Mitarbeiter Mehmet Bugra Güner, Projektkoordination, Adem Azak, Projektleiter, Fred Häring, Business Development, Oberbürgermeister Jan Einig, ASAS-Gründer und -Inhaber Safa Bayor Yavuz, Wehrleiter Kai Jost, sein Stellvertreter Florian Bauer und Fred Gross, stellvertretender Leiter des Amts für Feuer, Hochwasser und Katastrophenschutz, inmitten der Spendenausrüstung.