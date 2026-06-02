Braune Blätter, Schädlinge oder nachlassendes Wachstum? Die städtischen Pflanzendoktoren der Stadtgärtnerei helfen kostenlos bei Problemen rund um Pflanzen. Am Sonntag, 7. Juni, sind die von der Gartenakademie Rheinland-Pfalz zertifizierten Expertinnen und Experten ab 10 Uhr auf dem Augusta-Fest zu finden. Ihr roter Pavillon steht in den Rheinanlagen auf Höhe der Lennéstraße.

Am Freitag, 12. Juni, bieten die Pflanzendoktoren zudem wieder ihre monatliche Beratungsstunde an. Diese findet zwischen 13 und 14 Uhr hinter dem Verwaltungsgebäude in der Beatusstraße 37 (neben dem Eingang zum Hauptfriedhof) statt.

Wer Hilfe mit seinen Pflanzen benötigt oder Fragen zur richtigen Pflanzenauswahl hat, kann ohne Termin vorbeikommen und erhält kostenlose Beratung. Beantwortet werden Fragen zu saisonalen Themen aus dem Klein- und Hausgarten. Ratsuchende können beispielsweise befallene Blätter oder Triebe mitbringen, um mögliche Pflanzenkrankheiten oder Schädlingsbefall bestimmen zu lassen.

Neben der Diagnose und Behandlung von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen beraten die Pflanzendoktoren auch zur Umwandlung von Schotterflächen in blühende Beete, zur Pflanzenernährung und Düngung sowie zur Bodengesundheit. Die Beratung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Bildunterzeile:

Jutta Hase (von links), Stefan Kobs und Christina Hoffmann bieten als Pflanzendoktoren der Koblenzer Stadtgärtnerei kostenlose Beratung zu Fragen rund um den Klein- und Hausgarten an. Foto: Stadt Koblenz/Michael Jordan