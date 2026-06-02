Das beliebte Seniorenfestival findet auch in diesem Jahr wieder an der Konzertmuschel in den Rheinanlagen in Koblenz statt. Gemeinsam laden der Seniorenbeirat der Stadt Koblenz, der Förderverein Rheinanlagen e.V., das Koblenzer Bündnis für Familie und die Musiker-Initiative Music Live e.V. am Sonntag, 14. Juni, ab 15 Uhr ein.

Für Jung und Alt gibt es ein buntes Programm: Die Grundschule St. Castor, das Saxophon Quartett Quattroforte und die Band Cup 5 werden die Gäste unterhalten.

Bürgermeisterin Ulrike Mohrs unterstützt auch in diesem Jahr als Schirmherrin das Festival, um das Miteinander der Generationen zu stärken. Dabei können neue Freundschaften entstehen, Erinnerungen werden gemeinsam erweitert, und es wird deutlich, dass alle füreinander da sind.

Alle Interessierten sind herzlich willkommen, bei freiem Eintritt ein paar gesellige Stunden mit Musik, Begegnungen, guten Gesprächen und Essen und Trinken zu genießen.