Per Ninebot die Neuwieder Innenstadt erkunden

Die Tourist-Information bietet Führungen mit den unterschiedlichen Schwerpunkten an, um die Neuwieder Innenstadt zu erkunden. Die spektakulärste ist sicherlich die Ninebot-Führung. Ein Ninebot ist mit dem bekannteren Segway verwandt und ein Fortbewegungsmittel, das nur durch Bewegungen des Körpers gesteuert wird. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Vor dem Start am Sonntag, 29. September, um 10.30 Uhr am Parkplatz unter der Rheinbrücke (Zufahrt Rheinstraße) weist Jörg Fernau die Teilnehmer in die Handhabung des Funmobils ein. Zudem gibt es Warnwesten sowie Helme und auf Wunsch auch Protektoren für Knie und Ellenbogen. Voraussetzung um an der zweistündigen Tour teilnehmen zu können, sind ein Mofa-Führerschein (Klasse M) und ein Maximal-Gewicht von 120 Kilogramm. Da nur 16 Ninebots zur Verfügung stehen, ist eine vorherige frühzeitige Anmeldung bei der Tourist-Information unter 02631 802 5555 erforderlich. Die Kosten betragen 65 Euro pro Person.

Wer jetzt für seinen Verein oder Freundeskreis neugierig geworden ist, die Ninebot-Führung kann auch zu einem individuellen Termin bei der Tourist-Information gebucht werden.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 12.09.2019