Benefizkonzert von TNO und NIEWOH am 18. Oktober in der Kulturfabrik – Erlös für Bandprojekt der Kita Mittelweiden und Mehrgenerationenhaus

Es wird ein begeisterndes Konzerterlebnis am 18. Oktober in der Koblenzer Kulturfabrik. Die Bands TNO (Traumhaft Nette Onkelz) und NIEWOH stellen sich gemeinsam in den Dienst der guten Sache und geben ein Benefizkonzert zugunsten der Caritas-Kita Mittweiden und des Mehrgenerationenhauses in Trägerschaft der Katholischen Familienbildungsstätte Koblenz.

„San Francisco”, „House of the rising sun”, „Hey Jude” oder „Satisfaction”: Flower Power und Hitgiganten der 60er und 70er Jahre sind garantiert, wenn die Musiker von TNO die Bühne rocken und schnell den Funken der Begeisterung auf das Publikum überspringen lassen.

Als Vorgruppe wird NIEWOH den Abend eröffnen. Die Band des Mehrgenerationenhauses covert gerne Stücke von Bob Dylan oder Neil Young und wird das Publikum mit eigenen Kompositionen verzaubern.

Konzertbeginn ist am Freitag, 18. Oktober um 20 Uhr in der Kulturfabrik (Mayer-Alberti-Straße 11, 56070 Koblenz). Der Eintritt ist frei. Die Künstler bitten um Spenden für das Koblenzer Mehrgenerationenhaus sowie das Bandprojekt der Kita Mittelweiden.

Rock, statt null Bock!”

2003 wurde in der Caritas-Kita in Mittelweiden ein Bandprojekt ins Leben gerufen. Kinder im Alter von sechs bis dreizehn Jahren treffen sich regelmäßig, um gemeinsam mit E-Gitarren, Keyboard und Schlagzeug zu proben. Dank der Musik erhalten die Kinder Aufmerksamkeit und Anerkennung, erlernen wichtige soziale Kompetenzen und sammeln viele positive Erlebnisse. Neue Instrumente oder die Betreuung durch professionelle Musiker: Das Projekt trägt sich ausschließlich durch Spenden.

Koblenzer Mehrgenerationenhaus

Das Mehrgenerationenhaus ist ein Begegnungsort, an dem das Miteinander der Generationen aktiv gelebt wird. Es bietet Raum für gemeinsame Aktivitäten und schafft ein nachbarschaftliches Miteinander in der Kommune. Das Mehrgenerationenhaus steht allen Menschen offen – unabhängig von Alter oder Herkunft. Jede und jeder ist willkommen.

„Wir bedanken uns für das großartige soziale Engagement der beiden Bands“, blickt Caritasdirektorin Martina Best-Liesenfeld voller Vorfreude auf das Konzert in der Kulturfabrik. „Mit ihrer Begeisterung für die Musik unterstützen sie zwei tolle Projekte in Koblenz, von denen Menschen aller Generationen profitieren.“

Quelle: Caritasverband Koblenz e.V.

veröffentlicht am: 12.09.2019