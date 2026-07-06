Vom 5. bis 9. August 2026 verwandelt sich die nordhessische Kreisstadt Eschwege erneut in eine der größten Festivalbühnen Deutschlands. Zum 42. Mal lädt das Open Flair Festival Besucherinnen und Besucher aus dem gesamten Bundesgebiet zu einem vielseitigen Programm aus Musik, Kleinkunst, Comedy und Kultur ein.

Das Festival gilt seit Jahren als eines der beliebtesten Open-Air-Events Deutschlands und zeichnet sich durch seine besondere Verbindung von Musikfestival und Kulturveranstaltung aus. Veranstaltungsorte sind neben dem Festivalgelände am Werdchen auch der Schlosspark, die Seebühne am Werratalsee sowie verschiedene Spielstätten in der Innenstadt.

Für 2026 haben die Veranstalter erneut ein hochkarätiges Programm angekündigt. Zu den bestätigten Headlinern zählen unter anderem Biffy Clyro, SDP und Dropkick Murphys. Darüber hinaus werden zahlreiche weitere nationale und internationale Acts erwartet, darunter Bosse, Babyshambles, Giant Rooks, Donots, Feine Sahne Fischfilet, Frank Turner & The Sleeping Souls sowie Zartmann. Das musikalische Spektrum reicht von Rock und Punk über Indie und Alternative bis hin zu Hip-Hop und Pop.

Doch das Open Flair versteht sich nicht ausschließlich als Musikfestival. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Poetry Slams, Kabarett, Comedy, Walk-Acts und Kinderangeboten gehört seit Jahren zum festen Bestandteil des Konzepts. Damit spricht das Festival bewusst unterschiedliche Zielgruppen an und schafft eine Atmosphäre, die weit über klassische Konzertveranstaltungen hinausgeht.

Mit rund 20.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern sowie etwa 100 Bands und Künstlern zählt das Open Flair zu den größten Festivals in Hessen. Gleichzeitig bewahrt die Veranstaltung ihren familiären Charakter und ihre enge Verbindung zur Region. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist dabei das Engagement zahlreicher Ehrenamtlicher, die jedes Jahr zum Gelingen des Festivals beitragen.

Für die Stadt Eschwege besitzt das Festival auch wirtschaftliche Bedeutung. Hotels, Gastronomiebetriebe und Einzelhandel profitieren von den Gästen, die für mehrere Tage in die Region reisen. Zudem stärkt das Festival das kulturelle Profil Nordhessens und macht die Stadt weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Mit seinem Mix aus internationalen Musikacts, kultureller Vielfalt und regionaler Verankerung bleibt das Open Flair Festival auch 2026 ein herausragendes Beispiel für die lebendige Festivallandschaft Hessens und ist auch für Besucher aus Rheinland-Pfalz eine Reise wert.

Tickets: Karten für das Open Flair Festival sind auf der Homepage www.open-flair.de sowie über den direkten Link https://shop.open-flair.de erhältlich – das Kombiticket für 189 Euro, inklusive Camping für 239 Euro.