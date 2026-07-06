„Das ist so absurd. Es war immer mein Traum.“

Er ist kein Popstar im klassischen Sinne. Kein glatt inszenierter Chart-Act, kein Künstler, der durch Skandale Schlagzeilen macht. Und genau darin liegt die besondere Stärke von Max Giesinger: Ehrlichkeit und Authentizität. Seine Musik wirkt nicht konstruiert, sondern erlebt. Seine Texte nicht geschrieben, sondern gefühlt. Und seine Karriere? Alles andere als ein geradliniger Aufstieg.

Der Anfang: Zwischen Schulproblemen und Punkband

Geboren am 3. Oktober 1988 in Waldbronn bei Karlsruhe wächst Giesinger in einfachen Verhältnissen auf. Die frühe Trennung seiner Eltern prägt ihn – ein Thema, das auch später immer wieder zwischen den Zeilen seiner Songs auftaucht. Musik wird früh zu seinem Rückzugsort. Mit sieben oder acht Jahren bekam er von seiner Mutter seine erste CD geschenkt – den Soundtrack von König der Löwen und die Bravo Hits 16. Mit zwölf stand für ihn fest: Er will Musiker werden.

Mit 13 gründete er seine erste Band: „Deadly Punks“. Eine Punkband, wie er selbst augenzwinkernd sagt, „bei der man nur drei Akkorde können muss“. Doch es ging nie nur um Technik – sondern um Gefühl. „Ich mochte es, sich einmal die Woche zu treffen und einfach eine coole Beschäftigung zu haben.“ Was folgte, war kein schneller Einstieg ins Musikgeschäft, sondern harte Arbeit: Schulprobleme, die Sorge ums Versetztwerden und Unsicherheiten – und gleichzeitig bis zu 70 Auftritte im Jahr in kleinen Clubs. Während andere noch träumten, stand er bereits regelmäßig auf der Bühne.

Australien als Wendepunkt

Doch Max Giesinger packte nach dem Abitur zunächst konsequent die Schule hinter sich und entschied sich bewusst gegen den klassischen Lebensweg. Statt Studium oder Ausbildung zog es ihn ans andere Ende der Welt – nach Australien und Neuseeland. Diese Reise wird später zu einem der wichtigsten Kapitel seiner Biografie. Dort lebte er als Straßenmusiker, spielte in Fußgängerzonen, Bars und kleinen Clubs und verdiente sich mit seiner Gitarre Tag für Tag seinen Lebensunterhalt. Oft reichte das Geld nur für das Nötigste, feste Strukturen gab es kaum. Diese Unsicherheit wurde jedoch gleichzeitig zur größten Freiheit seiner jungen Jahre.

Besonders prägend war dabei für ihn die direkte Reaktion der Menschen auf der Straße: Kein Publikum, das ihn „kennt“, keine Bühne mit Erwartungshaltung – sondern spontane Begegnungen. Musik wurde dadurch endgültig entkoppelt von Karrieregedanken und Leistungsdruck. Sie wurde zu Kommunikation, zu einem unmittelbaren Austausch.

In dieser Zeit wuchs auch sein Selbstverständnis als Künstler: Nicht Erfolg oder Plattenverträge standen im Vordergrund, sondern das Gefühl, überhaupt Musik machen zu dürfen. Genau hier entstand der Gedanke, der seine spätere Karriere entscheidend prägte – dass Musik kein Plan war, sondern ein Lebensgefühl.

Die Erfahrungen in Australien und Neuseeland formten zudem seine Bühnenpersönlichkeit bis heute: das Arbeiten ohne Sicherheit, das Vertrauen in den Moment und die Nähe zum Publikum. Vieles von dem, was seine heutigen Live-Shows ausmacht, hat hier seinen Ursprung.

Rückblickend beschreibt Giesinger diese Phase als Wendepunkt seines Lebens. Sie legte den Grundstein für alles, was danach kam – und für seine Haltung zur Musik bis heute: ehrlich, direkt und unverstellt. So begann der Weg, der ihn später von der Straße auf die großen Bühnen führen sollte. Und trotz seiner über 20 Jahre Bühnenerfahrung bleibt eines bis heute gleich: die Aufregung. Er verrät uns im Interview: „Das ist so absurd. Es war immer mein Traum.“

Der Durchbruch: „The Voice of Germany“

2011 nahm er an der Castingshow The Voice of Germany teil – und wurde Vierter. Kein Sieg, kein Triumph, aber ein Startschuss. Sein Lied Dach der Welt erreichte anschließend Platz 14 der deutschen Charts. Danach folgte eine erste Deutschland-Tournee mit Auftritten in zwölf Städten. 2013 veröffentlichte Giesinger die Single Unser Sommer und ging anschließend auf seine zweite Deutschland-Tournee In dieser Stadt. Doch der große Erfolg ließ zunächst auf sich warten. Plattenfirmen sagten ab, sein erstes Album Laufen lernen finanzierte er sogar per Crowdfunding – ein ungewöhnlicher, aber entscheidender Schritt, der seine Unabhängigkeit unterstreicht. Der Durchbruch kam schließlich 2016 mit dem Song „80 Millionen“, der zu einer Hymne des Sommers wurde und ihn endgültig in die deutsche Musiklandschaft katapultierte.

Heute im Übrigen das meistgespielte Lied bei Hochzeiten. Ein Fakt, der ihm gar nicht bewusst war, wie er im Interview mit uns auf der Festung Ehrenbreitstein, kurz vor seinem Auftritt vor mehreren tausend Menschen zugibt: „Das wusste ich gar nicht. Das erklärt einiges.“

Mit dem Erfolg kommen große Bühnen, tausende Menschen, ausverkaufte Tourneen. Doch Giesinger bleibt weiter reflektiert: „Es ist ein gutes Gefühl, dass man etwas richtig gemacht hat und Menschen connecten kann. Aber man muss sich auch daran gewöhnen.“

Er spricht offen darüber, wie überwältigend Erfolg sein kann – und dass er auch vergänglich ist. Eine gesunde Distanz zu Ruhm und Aufmerksamkeit gehört für ihn dazu. Bei seinem Auftritt in Koblenz merkt man ihm die Dankbarkeit und Ehrfurcht an. Er ist unglaublich publikumsnah und lässt seine Zuhörer an seinen Gefühlen teilhaben, nimmt sie mit, etwa beim Song „Mach´s gut“, in seine Gedanken an seine Oma, eine Frau, die ihm sehr wichtig war und die stets an ihn als Musiker geglaubt hat. Die so sicher auch ein gutes Stück dazu beigetragen hat, dass er ebenfalls an sich und sein Talent geglaubt und heute so viel Erfolgt hat.

Trotz seines Ruhms spricht Giesinger offen über Künstler, die ihn beeindrucken. Johannes Oerding beschreibt er als außergewöhnlichen Entertainer mit feinem Gespür für sein Publikum. Michael Schulte lobt er für seinen stimmlichen Umfang. Und sein Traum-Duett? Freddie Mercury – eine Ikone, die er schon als Kind gemeinsam mit seiner Mutter gehört hat.

„Mir ist so viel Gutes passiert. Der schönste Moment war tatsächlich letztes Jahr, als ich in meiner Heimat Karlsruhe bei „Das Fest“ Festival gespielt habe. Da war ich immer als Teenie und habe hinaufgeträumt. 2025 war ich selbst Headliner dort vor 43.000 Gästen mit Special Guests wie unter anderem Mark Forster, Mieze Katz oder Johannes Oerding. Hier hat alles angefangen und jetzt war ich der Hauptact. Es ist doch alles gut gelaufen.“

Vom Kandidaten zum Coach: „The Voice“-Welt als roter Faden

Seine Karriere begann 2011 als Teilnehmer bei The Voice of Germany. Zwar reichte es nicht für den Sieg, doch die Show markierte den entscheidenden Startpunkt seiner Laufbahn Die Show wurde für ihn zur Bühne, auf der er erstmals einem breiten Publikum bekannt wurde und den Grundstein für seine spätere Karriere legte. Denn nur wenige Jahre später schloss sich der Kreis: Mit Beginn der 2018er-Staffel von The Voice Kids übernahm Giesinger selbst die Rolle des Coaches. Vom Nachwuchskünstler wird er plötzlich zum Mentor – eine Entwicklung, die seinen Weg in der Musikbranche eindrucksvoll widerspiegelt.

Als Coach begleitet er junge Talente nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich. Dabei bringt er seine eigene Erfahrung ein: den langen Weg ohne klassischen Durchbruch, das Auftreten auf kleinen Bühnen und den späteren Erfolg ohne Garantie.

2019 erweitert Giesinger sein TV-Profil erneut und wird Teil des Rateteams bei The Masked Singer. In der erfolgreichen ProSieben-Show saß er im Panel und versuchte, die Stimmen und Identitäten maskierter Sängerinnen und Sänger zu entschlüsseln. Damit zeigte er sich von seiner spielerischen Seite. Die Show unterstreicht seine Vielseitigkeit innerhalb der deutschen TV-Landschaft. Ein besonders emotionaler TV-Moment folgte dann 2020 mit seiner Teilnahme an Sing meinen Song – Das Tauschkonzert. In der siebten Staffel stand Giesinger selbst im Mittelpunkt: Seine Songs wurden von anderen Künstlern neu interpretiert. Dabei entstand eine besondere Dynamik – bekannte Stücke wie „80 Millionen“ oder „Wenn sie tanzt“ wurden in völlig neuen Versionen präsentiert. Die Show zeigte nicht nur seine musikalische Bandbreite, sondern auch die emotionale Tiefe seiner Texte, die von anderen Künstlern neu gedeutet wurden. Giesinger selbst reagierte darauf häufig sichtbar bewegt.

Musikprojekte und Alben: Vom „Laufen lernen“ bis „Glück auf den Straßen“

Neben seinen TV-Auftritten bleibt seine musikalische Entwicklung das Zentrum seiner Karriere.

Sein Debütalbum „Laufen lernen“ (2014) entsteht noch weitgehend unabhängig und wird über Crowdfunding finanziert.

entsteht noch weitgehend unabhängig und wird über Crowdfunding finanziert. Der Durchbruch gelingt 2016 mit dem Album „Der Junge, der rennt“ , getragen vom Hit „80 Millionen“.

, getragen vom Hit „80 Millionen“. Es folgen „Die Reise“ (2018) und die Weiterentwicklung seines Sounds zwischen Pop, Singer-Songwriter und emotionalem Storytelling.

und die Weiterentwicklung seines Sounds zwischen Pop, Singer-Songwriter und emotionalem Storytelling. 2025 erscheint schließlich sein aktuelles Werk „Glück auf den Straßen“, das seine bisher persönlichste Phase markiert.

Giesingers TV-Präsenz ist dabei nie losgelöst von seiner Musik. Im Gegenteil: Sie ergänzt seine Karriere. Ob als Coach, Juror oder Teilnehmer – er bleibt immer in erster Linie Musiker. Seine Auftritte im Fernsehen zeigen vor allem eines: einen Künstler, der seinen eigenen Weg nie vergessen hat.

Musik zwischen Herz und Straße

Hits wie „Wenn sie tanzt“, „Auf das, was da noch kommt“ oder „Irgendwann ist jetzt“ sind keine oberflächlichen Popsongs – sie wirken wie Tagebucheinträge eines Menschen, der gelernt hat, mit Umwegen zu leben. Mit mehreren erfolgreichen Alben, ausverkauften Tourneen und Millionen Streams gehört Max Giesinger längst zur festen Größe der deutschen Popmusik. Doch Stillstand ist nicht sein Stil. Immer wieder verändert er seinen Sound, probiert neue Einflüsse und bleibt dabei doch sich selbst treu: ein Musiker, der unterwegs ist – nicht angekommen.

Max Giesinger steht für eine Generation von Künstlern, die Erfolg nicht als geraden Weg verstehen. Seine Karriere ist kein Sprint, sondern eine Reise – mit Umwegen, Rückschlägen und Momenten des Zweifelns. Und genau deshalb trifft er einen Nerv: Weil seine Musik nicht perfekt sein will – sondern ehrlich. „Die Songs sind aktueller denn je.“, stellt er fest, wenn er über seine alten Lieder spricht.

Giesinger ist kein typischer Superstar. Er wirkt nahbar, reflektiert, manchmal sogar nachdenklich bis melancholisch. In Interviews spricht er offen über Zweifel, über Rückschläge und darüber, dass Erfolg nie selbstverständlich war. Genau diese Ehrlichkeit macht ihn für viele Fans authentisch. Auch sein soziales Engagement spielt eine große Rolle: Er setzt sich für Kinderhilfsprojekte ein und nutzt seine Reichweite, um Aufmerksamkeit auf gesellschaftliche Themen zu lenken.

Gibt es denn etwas, was den so gelassen wirkenden Künstler aus der Fassung bringt, so richtig wütend macht, fragen wir ihn. „Wenn ich wütend bin, selten auf andere.“, gesteht er uns. Sein ausgeprägter Perfektionismus lasse ihn oft über sich selbst ärgern, selten aber über andere. Dabei gesteht er: „Wenn ich mir am wenigsten Druck mache, performe ich am besten.“

Auf die Frage nach seinen persönlich Lieblingssongs nennt er: „Wimpernschlag“ und „4000 Wochen“ In Wimpernschlag geht es um die Vergänglichkeit von Momenten – und darum, wie schnell sich das Leben verändern kann. Der Song erzählt von Beziehungen, Erinnerungen und Situationen, die man oft erst im Nachhinein richtig einordnet. Es geht um das Bewusstsein, dass nichts selbstverständlich ist – weder Zeit noch Nähe zu anderen Menschen. Emotional ist der Song eher ruhig und nachdenklich, fast melancholisch, aber gleichzeitig voller Wertschätzung für das, was ist.

Der Titel 4000 Wochen bezieht sich auf eine eindrückliche Zahl: Ein durchschnittliches Menschenleben umfasst etwa 4000 Wochen. Genau daraus entwickelt sich die zentrale Idee des Songs. Hier geht es um Zeit, Prioritäten und die Frage, wie man sein Leben wirklich nutzen möchte. Giesinger greift das Gefühl auf, dass viele Menschen ihr Leben auf „später“ verschieben – obwohl die Zeit begrenzt ist.

Ein Album wie ein Lebensgefühl: „Glück auf den Straßen“

Mit seinem im September 2025 erschienenen Album Glück auf den Straßen hat Giesinger einen sehr persönlichen Ton getroffen. Die Platte wirkt wie ein musikalisches Tagebuch – geprägt von Erfahrungen, Beziehungen und der ständigen Suche nach etwas, das sich oft nicht festhalten lässt. Seine zentrale Erkenntnis:

Glück ist selten ein dauerhafter Zustand: „Glück, dem man immer hinterherrennt, ist recht kurz. Den Weg dahin sollte man mehr feiern.“

Genau dieses Gefühl zieht sich durch das gesamte Album. Es geht weniger um das Ankommen – sondern um das Unterwegssein. Passend dazu beschreibt Giesinger die Songs selbst als „Glück auf den Straßen“.

So persönlich das Album ist – seine volle Wirkung entfaltet es erst live. Auf der Tour 2026 wird schnell klar: Diese Songs sind dafür gemacht, gemeinsam erlebt zu werden. Seine Shows sind energiegeladen, teilweise deutlich rockiger als die Studioaufnahmen. Die Verbindung zum Publikum steht dabei stets im Mittelpunkt. Man spürt: Hier steht jemand, der nicht performt, sondern fühlt.

Sechs Freunde, ein Sound

Dabei steht Giesinger nie allein im Rampenlicht. Seine Band – für ihn „die zweite Familie“ – ist ein zentraler Bestandteil seiner Musik. Viele der Musiker begleiten ihn bereits seit der Schulzeit. Diese gewachsene Verbindung ist auf der Bühne spürbar: Keine zusammengewürfelte Tourband, sondern ein eingespieltes Team aus Freunden.

„Seit der Abizeit mit denselben Leuten unterwegs zu sein und solche Momente zu teilen – das macht alles doppelt so wertvoll.“, verrät er uns. Was das Publikum erlebt, sind nicht nur Songs, sondern echte Dynamik zwischen sechs Musikern, die sichtbar lieben, was sie tun.

Auch thematisch ist Glück stark von persönlichen Erfahrungen geprägt. Beziehungen, Veränderungen und die eigene Entwicklung spiegeln sich in den Songs wider. Dabei bleibt Giesinger seinem Stil treu:

keine überdramatisierten Geschichten, sondern ehrliche Beobachtungen.

Ein Künstler in Bewegung

Neben seiner Musik engagiert sich Giesinger auch sozial. Besonders Kinder und junge Menschen liegen ihm am Herzen. Immer wieder unterstützt er Projekte, die sich für Chancengleichheit, Bildung und soziale Teilhabe einsetzen. Dabei geht es ihm nicht nur um einmalige Aktionen, sondern um nachhaltige Aufmerksamkeit für Themen, die oft im Hintergrund stehen. So nutzt er seine Reichweite gezielt, um auf gesellschaftliche Herausforderungen aufmerksam zu machen – sei es über soziale Medien, Benefizveranstaltungen oder persönliche Auftritte. Gerade seine Nahbarkeit hilft ihm dabei: Wenn Giesinger über Themen spricht, wirkt das nicht inszeniert, sondern ehrlich und glaubwürdig.

Für ihn gehört Verantwortung untrennbar zum Künstlersein dazu – nicht als Pflichtprogramm, sondern aus innerer Überzeugung. Er sieht seine Bekanntheit als Chance, Menschen zu erreichen und Impulse zu setzen. Dabei bleibt er sich auch hier treu: leise, authentisch und ohne große Inszenierung – aber mit spürbarer Wirkung.

Stillstand ist für Max Giesinger keine Option. So entwickelt er auch seinen Sound durchgehend weiter, bleibt neugierig und offen für Neues. Gleichzeitig denkt er über ein „Pausenjahr“ nach – um wieder mehr bei sich selbst anzukommen. Max Giesinger steht für eine Generation von Künstlern, die Erfolg nicht als perfekten Lebenslauf verstehen. Seine Karriere ist kein Sprint – sondern eine Reise.

Mit Umwegen, Zweifeln, Rückschlägen. Und genau deshalb berührt sie so viele Menschen. Weil sie zeigt: Man muss nicht perfekt sein, um erfolgreich zu sein. Man muss nur echt sein.

Das exklusive Video-Interview fand am 12. Juni 2026 vor seinem Auftritt in Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein stat.