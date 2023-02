Jeden Samstag bieten Spielmaterialen Action im Wasser

Lahnstein. Eine sechs Meter große Schwimminsel in Form eines Oktopusses lädt jeden Samstag von 14 bis 16 Uhr junge Schimmer zum Klettern in das große Becken des Lahnsteiner Hallenbades ein. Und auch für die Unterhaltung der kleineren (Nicht-)Schimmer ist gesorgt: Im Lehrbecken gibt es zur gleichen Zeit verschiedene Spielmatten und Riesenreifen, die zum Toben und Planschen animieren.

Natürlich steht dabei der Spaß am Spiel an erster Stelle, doch hat das Klettern im Nass auch weitere Vorteile: Eine fundierte Wassergewöhnung für Kinder ist nämlich der erste Schritt auf dem Weg zum sicheren Schwimmen. Bei der Wassergewöhnung geht es, wie der Begriff schon vermuten lässt, darum, dass sich die Kinder an das Element Wasser gewöhnen, sich wohlfühlen und wissen, wie sie sich am und im Wasser zu verhalten haben. Beim Toben im Becken passiert das ganz spielerisch.

Wer den Adrenalinkick sucht, kann den Sprung vom 1-, 3- oder 5-Meter-Turm wagen und muss beim Eintauchen ins Nass auch keine kalte Überraschung erwarten, denn dank umweltfreundlicher Holzhackschnitzelheizung beträgt die Wassertemperatur im Schwimmerbecken 28,5 Grad, im Lehrbecken und Planschbecken sind es warme 31 Grad.

Bildunterzeilen:

Mit seinen sechs Metern Durchmesser bietet der Oktopus jeden Samstag ab 14 Uhr viel Platz zum Klettern im Lahnsteiner Hallenbad. (Foto: Alexander Steinert / Stadtverwaltung Lahnstein)