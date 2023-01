Stadtbücherei hat gesonderte Öffnungszeiten

Lahnstein. Wenn an Schwerdonnerstag die Narren die Rathäuser im Rheinland stürmen, greifen sie auch am Rhein-Lahn-Eck nach der Macht. Am 16. Februar 2023 werden die Lahnsteiner Karnevalisten pünktlich ab 11.11 Uhr versuchen, Oberbürgermeister Lennart Siefert den Chefsessel streitig zu machen.

Sollten die Narren auch in diesem Jahr wieder Einzug in das Rathaus halten, ändern sich die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung für die Zeit des Straßenkarnevals wie folgt:

Mit Ausnahme der Stadtbücherei sind die Rathäuser und Außenstellen an Schwerdonnerstag, 16. Februar und Veilchendienstag, 21. Februar nur vormittags von 08.30 bis 11.30 Uhr geöffnet und an Rosenmontag geschlossen.

Die Stadtbücherei hat an Schwerdonnerstag und Karnevalsfreitag zu ihren regulären Zeiten geöffnet: donnerstags von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie 14.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 14.00 bis 18.00 Uhr. An Rosenmontag und Veilchendienstag ist geschlossen.

Ab Aschermittwoch, 22. Februar sind alle Verwaltungsstellen gelten in allen Verwaltungsstellen wieder die üblichen Öffnungszeiten.