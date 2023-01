Junge Filmfans kommen am Mittwoch, 8. Februar, wieder voll auf ihre Kosten – und das zu familienfreundlichen Preisen. Denn dann ist es erneut Zeit für eine weitere Vorstellung der beliebten Reihe „Kino für Kinder“. Dabei zeigen das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, das Team vom Minski und der Filmtheaterbetrieb Weiler regelmäßig aktuelle und preisgekrönte Filme. Dieses Mal können junge Cineasten gemeinsam mit ihren Familien den Streifen „Lyle – Mein Freund, das Krokodil“ auf großer Kinoleinwand sehen. Die Vorführung beginnt um 16 Uhr im Metropol-Kino an der Heddesdorfer Straße.

In dem 107-minütigen amerikanischen Film hat der Titelheld mal Schuppen statt Fell: Lyle ist ein außergewöhnliches Krokodil. Es wohnt nicht nur auf dem Dachboden in einem Haus in New York, es liebt auch Schaumbäder und gute Musik. Als der junge Josh Primm mit seiner Familie in genau dieses Haus zieht, ist er anfangs von seiner neuen Heimat gar nicht begeistert. Das ändert sich schlagartig, sobald er mit Lyle Bekanntschaft macht und die beiden werden schnell beste Freunde. Doch dann erfährt der eigensinnige Nachbar Mr. Grums von Lyle und die Primms müssen verhindern, dass Lyle in einen Zoo kommt.

Kinokarten erwirbt man am besten über eine Online-Buchung mit Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de. Die Eintrittskarten kosten für Kinder 3 Euro, für Erwachsene 4,50. Alle Vorstellungen beginnen um 16 Uhr im Metropol-Kino, Heddesdorfer Straße 2, Neuwied. Nähere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied unter kijub@neuwied.de oder telefonisch unter der 02631 802 174.