In diesem Jahr bietet das Jugendamt der Stadt Koblenz eine Sommerferienfreizeit für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre vom 15.07.2024 bis zum 19.07.2024 (1. Ferienwoche) an.

Organisiert wird die Freizeitwoche von den städtischen Jugendhäusern und der mobilen Jugendarbeit in Koblenz. Geplant sind spannende Angebote wie erlebnispädagogische Unternehmungen (im Freien), DIY-Projekte, eine Ausflugsfahrt nach Bonn und eine gemeinsame Übernachtung in Koblenz. Das Programm im Einzelnen:

Montag, 15.07.2024 Do it Yourself- Aktionen, Start: 10:00 Uhr im Jugend- und Bürgerzentrum Karthause (JuBüZ)

Dienstag, 16.07.2024 Ausflug nach Bonn, Start: 09:30 Uhr im Jugendtreff Maulwurf im Kurt-Esser-Haus am Hauptbahnhof

Mittwoch, 17.07.2024 Bogenschießen, Start: 10:00 Uhr im JuBüZ

Donnerstag, 18.07.2024 Theater, Teamwork, Taktik + Übernachtung, Start: 13:00 Uhr im JuBüZ

Freitag, 19.07.2024 Abschlussgrillen am JuBüZ, Ende: 14:00 Uhr

Teilnahme-Beitrag inklusive der Bonn-Fahrt: 50,00 € (inkl. Mittagessen oder Lunch-Boxen und Verbrauchsmaterial)

Es besteht die Möglichkeit einer Anmeldung nur für den Ausflug nach Bonn. Hier beträgt der Teilnahme-Beitrag: 10,00 €. Das Programm in Bonn besteht aus dem Besuch im „Haus der Geschichte“, und der „Kunsthalle Bonn“ (Außengelände), sowie Zeit zur freien Verfügung und shoppen gehen.

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Anmelde-Formular in der Zeit vom 13.05.2024 – 05.07.2024. Der Teilnahme-Beitrag muss bis zum 12.07.2024 in bar in den städtischen Jugendhäusern (Jugendtreff Maulwurf, JuBüZ) bezahlt werden.

Infos zur Anmeldung über folgende Mailadresse: www.jugendtreff-maulwurf@stadt.koblenz.de , Anmeldeschluss ist der 05.07.2024.