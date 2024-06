Konzerte in Rommersdorf, Schloss Engers und der Herrnhuter Brüdergemeine

Neuwied ist eine feste Größe bei RheinVokal: Auch in diesem Jahr präsentiert das Festival der schönen Stimmen in Kooperation mit der Stadt Neuwied wieder vier spannende Veranstaltungen in der Deichstadt. Von der Lesung mit Musik über den Liederabend bis zu italienischen Arien reicht die Spannweite der Programme.

Den Anfang macht am Freitag, 28.6. (20:15 Uhr) die SWR Kulturnacht in der Abtei Rommersdorf: Star des Abends ist der Schauspieler Johann von Bülow, der in zahlreichen deutschen und internationalen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen ist und mit Regisseuren wie Oliver Hirschbiegel und François Ozon zusammenarbeitet. Gemeinsam mit SWR Chefsprecherin Isabelle Demey befasst sich Bülow unter dem Motto „Top Job – Von ganzem Herzen“ der sog. Work-Life-Balance und der Frage, wie man aus Arbeit Liebe macht, aus Beruf Hobby und aus Spaß Ernst. Zu freidrehenden Texten spielt die großartige Pianistin Kristina Miller aus Wien Jazz, Pop und atemberaubende Klassik – von ganzem Herzen.

Eine Woche später, am Sonntag, 7.7. (17 Uhr) wird es im Dianasaal von Schloss Engers märchenhaft, wenn sich der junge Bassist Frederic Jost aus München auf die Spuren der schönen neapolitanischen Königstochter Magelone und ihres Geliebten, Graf Peter von Provence macht und in den 15 Romanzen aus der „Schöne Magelone“ von Johannes Brahms tausend Abenteuer rund ums Mittelmeer erlebt. Pianistin Klara Hornig gibt auf dem großen Steinway-Flügel pittoreske Klangbilder hinzu, um die weite Musikreise so farbig wie möglich zu gestalten. Eingebettet werden die 15 Romanzen des jungen Brahms in das rührende Märchen, wie es der romantische Dichter Ludwig Tieck erzählt hat, gelesen von der Frankfurter Sprechdozentin Silke Rüdinger.

Ganz hier am Rhein bleibt ein junges Sängertrio von der Hochschule Mainz, wenn es am Sonntag, 11.8. (19 Uhr) in der Herrnhuter Brüdergemeine italienische Opernarien und -duette von Mozart, Cimarosa, Sarti, Sales u.a. singt, welche einst schon beim Kurfürst Clemens Wenzeslaus am Koblenzer Hof erklangen. Claudia Eder liest dazu aus den Briefen des Kurfürsten und seiner Schwester Kunigunde.

Das RheinVokal-Festivalfinale findet dann wieder in Schloss Engers statt, wo sich am Freitag, 30.8. (19 Uhr) Bariton Konstantin Ingenpass mit seiner Klavierpartnerin Anastasia Grishutina Liedern von Richard Strauss, Gustav Mahler, Viktor Ullmann, Schönberg, Zemlinsky und Eisler widmen wird.

Karten sind erhältlich bei der Tourist-Info Neuwied (Tel. 0 26 31 / 8 02 55 55), bei Villa Musica (0 26 22 / 92 64 117), unter www.rheinvokal.de sowie für die Konzerte am 28.6. und 11.8. auch bei Ticket Regional (www.ticket-regional.de).