Neuwied sucht Vereine und Händler für Sozialhütte und Verkaufs-Wechselhütte

Der Neuwieder Knuspermarkt rückt näher und bietet Vereinen sowie Händlerinnen und Händlern die Gelegenheit, sich und ihre Produkte mitten im vorweihnachtlichen Marktgeschehen zu präsentieren. Das Amt für Stadtmarketing sucht noch Interessierte für die Sozialhütte und die Verkaufs-Wechselhütte. Der Knuspermarkt öffnet am Freitag, 20. November, und lädt bis Mittwoch, 23. Dezember, zum Adventsbummel in die Neuwieder Innenstadt ein. Am Totensonntag, 22. November, bleibt der Markt geschlossen.

In der Sozialhütte können sich Vereine und gemeinnützige Einrichtungen an einem oder mehreren Tagen vorstellen oder Waren für einen guten Zweck verkaufen. Die Stadt stellt ihnen die Hütte kostenlos zur Verfügung. Lediglich für den eigenen Stromverbrauch fallen Kosten an. Freie Plätze gibt es vor allem noch unter der Woche, während die Wochenenden bereits weitgehend ausgebucht sind.

Die Verkaufs-Wechselhütte richtet sich an Händlerinnen und Händler aus unterschiedlichen Bereichen, ausgenommen die Gastronomie. Sie können ihre Produkte dort für einzelne Tage, Wochenenden oder ganze Wochen anbieten, ohne einen Stand für die gesamte Marktzeit mieten zu müssen.

Wer eine der beiden Hütten nutzen möchte, kann sich beim Amt für Stadtmarketing an Fabienne Mies wenden. Sie ist unter Tel. 02631/802 279 oder per E-Mail an fmies@stadt-neuwied.de erreichbar und informiert über freie Termine sowie die jeweiligen Bedingungen.