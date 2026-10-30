Umfangreiche Ausbaumaßnahme nach mehr als drei Jahren weitgehend abgeschlossen

Lahnstein. Nach einer mehr als dreijährigen Ausbaumaßnahme wurde die Straße „Im Hohenrhein“ in Lahnstein am 28. Oktober offiziell eingeweiht. Im Rahmen einer Feierstunde kamen Anwohnerinnen und Anwohner, Oberbürgermeister Lennart Siefert, Vertreter aus Verwaltung und Politik, des Planungsbüros Gastring, der PPR Bauleitung GmbH, der ausführenden Baufirma Eurovia, der Versorgungsträger Syna und evm und des Landesbetriebs Mobilität Diez als Fördermittelgeber zusammen, um den weitgehenden Abschluss der umfangreichen Baumaßnahme zu feiern. Auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern wurden die Fahrbahn und Gehwege grundlegend erneuert sowie zahlreiche Arbeiten an der unterirdischen Infrastruktur durchgeführt.

Die Bauarbeiten hatten im Juli 2023 begonnen und wurden in fünf Bauabschnitten umgesetzt. Die örtlichen Gegebenheiten stellten dabei besondere Herausforderungen dar: Der Hohenrhein verfügt über nur eine Zufahrt, zudem besteht zwischen der Martin-Luther-Straße und der Wendeanlage eine fast einen Kilometer lange Sackgasse. Um die Erreichbarkeit während der Bauzeit sicherzustellen, wurde eine rund 385 Meter lange Umfahrung eingerichtet.

Im Zuge des Ausbaus erhielt die Straße eine neue Asphaltfahrbahn mit einer Breite von in der Regel 5,20 Metern. Die Gehwege wurden gepflastert und sind überwiegend rund 1,90 Meter breit, um der Barrierefreiheit gerecht zu werden. Neben der Neugestaltung des Straßenraums wurden unterirdisch Gas- und Wasserleitungen, Energie- und Telekommunikationskabel sowie die Kanalisation erneuert.

Die Bushaltestellen wurden mit barrierefreien Elementen ausgestattet und die Querungsmöglichkeiten für Fußgängerinnen und Fußgänger verbessert. Auframpungen im Bereich der Bushaltestellen und an der Kreuzung Martin-Luther-Straße tragen ebenso wie die bauliche Gestaltung des Straßenraums dazu bei, die Fahrgeschwindigkeiten zu reduzieren. Neu angelegte Baumbeete mit säulenförmigem Ahorn und bienenfreundlicher Unterbepflanzung ergänzen die Gestaltung und unterstützen zugleich die Verkehrsberuhigung.

„Nach mehr als drei Jahren können wir heute auf das Ergebnis einer großen und anspruchsvollen Baumaßnahme blicken. Dabei ging es nicht nur darum, die Straße neu zu gestalten, sondern vor allem auch darum, die Infrastruktur darunter für die kommenden Jahrzehnte fit zu machen“, erklärte Oberbürgermeister Lennart Siefert bei der offiziellen Einweihung. Besonders an die Anwohnerinnen und Anwohner richtete er seinen Dank: „Mir ist bewusst, dass die vergangenen Jahre mit Sperrungen, Umleitungen, Lärm und Schmutz eine große Belastung waren. Ich danke Ihnen ausdrücklich für Ihre Geduld und Ihr Verständnis und freue mich, dass nun wieder Normalität einkehren kann.“

Sein Dank galt außerdem den ausführenden Unternehmen, den Planungsbüros, den Versorgungsträgern sowie den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung für die gute Zusammenarbeit.

Auch wenn die Straße nun wieder regulär genutzt werden kann, stehen noch einzelne Restarbeiten aus, darunter der Rückbau der Baustellenumfahrung. Die vollständige Fertigstellung der Gesamtmaßnahme einschließlich des Spielplatzes ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen.

Bildunterzeilen

Mit dem symbolischen Durchschneiden des Bandes wurde die Straße „Im Hohenrhein“ durch Oberbürgermeister Lennart Siefert, Mitglieder des Stadtrats, Anwohnerinnen und Anwohner sowie Vertreter der beteiligten Firmen offiziell eingeweiht. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)