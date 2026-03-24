Vier Stadtführung erkunden die Deichstadt

Die Osterfeiertage bieten die perfekte Gelegenheit, die freie Zeit für einen Ausflug vor der eigenen Haustür zu nutzen. Wer dabei Neuwied einmal aus einer neuen Perspektive kennenlernen möchte, ist bei den Stadtführungen der Tourist-Information genau richtig. In den beiden ersten Aprilwochen stehen gleich vier abwechslungsreiche Führungen auf dem Programm.

Den Auftakt macht am Ostersonntag, 5. April, um 14 Uhr der Innenstadtrundgang mit allerlei Wissenswertem und unterhaltsamen Anekdoten zur bewegten Geschichte der Deichstadt. Binnen anderthalb Stunden erlangen die Teilnehmenden Antworten auf Fragen wie: Welche Geheimnisse birgt das Fürstliche Schloss? Wer genau ist eigentlich dieser Schärjer? Treffpunkt ist vor dem Neuwieder Schloss. Bei dieser Stadtführung ist eine Anmeldung nicht erforderlich.

Am Ostermontag, 6. April, rückt Neuwieds bekanntestes Bauwerk in den Mittelpunkt: der Deich. Die Führung startet um 14 Uhr am Deichinformationszentrum und vermittelt spannende Einblicke in die Geschichte der Hochwasser in Neuwied sowie in die Funktionsweise des Hochwasserschutzsystems. Neben dem Besuch im Deichinformationszentrum steht ein Spaziergang über die Deichmauer an.

Eine Woche später, am Sonntag, 12. April, haben Interessierte gleich zwei Möglichkeiten, die Deichstadt aus unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. Bereits um 14 Uhr beginnt die Führung über den Alten Friedhof. Die 1783 eröffnete, konfessionsübergreifende Begräbnisstätte beherbergt zahlreiche historisch bedeutende Grabstätten. Teilnehmenden erfahren mehr über die Geschichte des Friedhofs sowie die Symbolik der Grabdenkmäler. Treffpunkt ist der Friedhofseingang in der Julius-Remy-Straße.

Eine Stunde später, um 15 Uhr, startet vor dem Neuwieder Schloss die Führung „Auf den Spuren jüdischen Lebens“. Dabei werden zentrale Orte der jüdischen Geschichte in Neuwied besucht und die Entwicklung der Gemeinde über die Jahrhunderte hinweg beleuchtet. Auch das Mahnmal der ehemaligen Synagoge sowie zahlreiche Stolpersteine sind Teil der Route.

Für alle Führungen – mit Ausnahme des Innenstadtrundgangs – ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vorab erforderlich unter Tel. 02631 802 5555, per E-Mail an tourist-information@neuwied.deoder vor Ort in der Tourist-Information Neuwied, Marktstraße 59. Die Teilnahme kostet 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Kinder unter 6 Jahren nehmen kostenlos teil.

BUZ: Wem das Schärjer-Denkmal gewidmet ist, erfahren Neugierige auf dem Innenstadtrundgang durch Neuwied. (Foto: Zimpfer Photography)