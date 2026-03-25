Koblenz ist eine Stadt, die Kultur im Herzen trägt – nicht zuletzt dank engagierter Akteurinnen und Akteuren, die diese vielfältige Kulturlandschaft gestalten und nachhaltig prägen.

Am vergangenen Sonntag fand die Verleihung der Kulturehrennadel 2025 statt, um dieses außerordentliche Engagement zu würdigen. Im gut besuchten historischen Rathaussaal verlieh Oberbürgermeister David Langner die Ehrennadel an drei besonders herausragende Persönlichkeiten, die vor allem die musikalische Landschaft der Region entscheidend mitgestalten: Michael Hamlett, Uwe Hüser und Stefan Stillger.

„Mit der Kulturehrennadel würdigen wir das beispielhafte Engagement für eine vielfältige Kultur in Koblenz und der Region. Der Kulturbereich ist finanziell nicht immer üppig ausgestattet, deshalb ist es wichtig, dass wir wie in diesem Fall Menschen ehren, die Kulturarbeit organisieren und finanziell unterstützen. Ihr Wirken ist von unschätzbarem Wert für die Gesellschaft, weil Kultur bereichert und Zusammenhalt schafft,“ gratulierte Oberbürgermeister David Langner den Preisträgern.

Michael Hamlett prägt seit Jahrzehnten als Sänger, Schauspieler, Regisseur und Pädagoge die Theaterszene in Koblenz. Er war nicht nur Mitbegründer und künstlerischer Leiter des Theaters im Konradhaus, sondern engagiert sich auch für die Ausbildung junger Kulturschaffender in der Stadt.

Uwe Hüser ist der Vorsitzende der Freunde des Mittelrhein Musik Festival e.V.. Unter seiner Federführung findet seit Jahren das hochkarätige Mittelrhein Musik Festival im Oberen Mittelrheintal statt. Außerdem setzt sich Hüser als Mitglied des Stiftungsbeirates der Gertrud-Bienko-Stiftung für die Förderung junger Musikerinnen und Musiker ein.

Stefan Stillger gilt als langjähriger Unterstützer der Kunst und Kultur in Koblenz. Der Vorsitzende des Fördervereins des Internationalen Musikfestival Koblenz begleitet dieses seit seiner Gründung. Dabei setzt er sich vor allem für eine verlässliche finanzielle Grundlage des Festivals ein und fördert darüber hinaus kulturelle Veranstaltungen in der Stadt.

Nach der feierlichen Ehrung der Ausgezeichneten endete die Veranstaltung mit einem Empfang. Musikalisch wurde die Feierstunde von Benedict Kloeckner am Cello begleitet.

Foto (Tobias Vollmer). v.l.n.r.: Oberbürgermeister David Langner; Preisträger: Stefan Stillger, Michael Hamlett, Uwe Hüser; Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider