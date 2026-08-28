399 Kinder leihen in der Stadtbibliothek 3.544 Bücher aus

Wenn es um das Thema Lesen geht, dann ist oft von alarmierenden Negativtrends in allen Bevölkerungsteilen und insbesondere bei jungen Menschen die Rede. Gegen diesen Trend konnte Neuwied beim Lesesommer RLP bereits zum wiederholten Male bemerkenswerte neue Rekordwerte verzeichnen. Ganze 399 Kinder- und Jugendliche nahmen das Angebot der Stadtbibliothek Neuwied wahr und liehen insgesamt stolze 3.544 Bücher aus. Damit wurde der bisherige Spitzenwert aus dem Vorjahr erneut um fast 200 Bücher überboten. Folgerichtig beendeten Stadtbibliothek und Kinder- und Jugendbüro (KiJub) den Aktionszeitraum mit einem großen Abschlussfest in würdigem Rahmen.

320 Kinder, die mindestens drei Bücher gelesen und mittels der in der Stadtbibliothek bereitgestellten Bewertungskärtchen bewertet haben, wurden für ihre erfolgreiche Teilnahme am Lesesommer mit einer Urkunde ausgezeichnet. Daneben bot das Abschlussfest mit verschiedenen Spielstationen, einer Tombola und einer Zaubershow bei den anwesenden Kindern für beste Unterhaltung. Besonders lesehungrig waren die Kinder der Grundschule Niederbieber, die mit 51 Teilnehmenden die größte Gruppe stellten. Bürgermeister Peter Jung freute sich über den erneuten Teilnahmerekord beim diesjährigen Lesesommer RLP: „Dass wir Jahr für Jahr mehr junge Menschen für das Lesen begeistern können, ist auch ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Kooperationen im Bereich Leseförderung zwischen Stadtbibliothek, städtischen Grundschulen und KiJub toll funktionieren.“ Aus diesem Grund dankte Jung ausdrücklich dem Führungsteam der Stadtbibliothek – Volker Trümper und Anna Lenz – sowie Hannah Schmillen vom städtischen Kinder- und Jugendbüro (KiJub) für die gute Organisation und reibungslose Durchführung des Lesesommers.

Doch das Ende des Lesesommers markiert keineswegs auch das Ende der Leseförderaktionen in Neuwied. Zum neuen Schuljahr startet im September mit „Ab in die Bib!“ das neue Gemeinschaftsprojekt zwischen Stadtbibliothek, KiJub und Grundschulen. Dabei besuchen alle Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassenstufe von Sonnenland-, Geschwister-Scholl- und Marienschule im Laufe des Schuljahres viermal die Neuwieder Stadtbibliothek. Ziel der Aktion ist es, dass sie frühzeitig die Bibliothek kennenlernen und die Freude und Faszination am Lesen für sich entdecken.

Bildunterschrift:

Freuten sich über einen erfolgreichen Lesesommer mit Neuwieder Rekordbeteiligung (v.l.): Bürgermeister Peter Jung, stellvertretende Stadtbibliotheksleiterin Anna Lenz, Hannah Schmillen vom Neuwieder KiJub und Bibliotheksleiter Volker Trümper.

Foto: Teofil Abu-Mansur