Vernetzungstreffen am 21. September in Mayen

Koblenz/Mayen – Wie kann Jugendarbeit Einsamkeit entgegenwirken? Dieser Frage widmet sich das “Vernetzungstreffen Jugend im Fokus – Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen“ der katholische Fachstelle Jugend im Visitationsbezirk Koblenz und der Kirche der Jugend „X-Ground“, das am Montag, 21. September ab 10 Uhr in Mayen (Lukashaus, Burgfrieden 16) stattfindet.

„Es gibt unzählige Initiativen, die sich dem Thema Einsamkeit annehmen – allerdings kaum wahrnehmbar für Kinder und Jugendliche“, erläutert der Jugend- und Schulpfarrer Dominic Lück die Hintergründe für die geplante Veranstaltung. „Wir sind davon überzeugt, dass (kirchliche) Kinder- und Jugendarbeit, die auf Präsenz und Verlässlichkeit vor Ort setzt, die ein personales Angebot macht und Gesicht zeigt und damit ansprechbar ist, ein attraktives Angebot sein kann“, erklärt Lück. „In unserer Arbeit können wir Beziehungen anbieten. Doch die Frage ist, wie diese gestaltet sein sollten, damit sie für die und zu den Jugendlichen passen.“ Um dieser und weiteren Fragen nachzugehen, treffen sich Personen aus der Kinder- und Jugendpastoral zum fachlichen Austausch, um gemeinsam zu schauen, welche Auswirkungen Einsamkeit hat und wie junge Menschen gestärkt und begleitet werden können. Dies sei wichtig, denn insbesondere durch die Corona-Pandemie und gesamtgesellschaftliche Umbrüche habe sich die Jugendarbeit verändert. „In unserer Arbeit fällt es uns immer wieder auf, dass es Jugendliche gibt, die durch die Raster fallen und nicht im Blick sind. Die sich isolieren und manchmal den Anschluss verlieren“, berichtet Lück von seinen und den Erfahrungen seiner Kolleg*innen. „Außerdem beeinflussen die sozialen Medien, die Form, wie junge Menschen ihr Leben organisieren, und vielfältige attraktive Freizeitangebote verändern die Verbindung zu kirchlicher Jugendarbeit und ihren Gruppierungen.“