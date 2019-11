Neuwieder Knuspermarkt: Erlebnis für die ganze Familie

25. November bis 23. Dezember: Kinder-Knusperland als Extra

Stimmungsvoll geschmückte Häuschen, ein adventlich geprägtes Musikprogramm und ein ganz spezielles Kinder-Knusperland: All das erwartet die Gäste ab Montag, 25. November, bis zum 23. Dezember auf dem Neuwieder Knuspermarkt mitten in der Innenstadt.

Auf dem Luisenplatz bieten zahlreiche Stände ein abwechslungsreiches Sortiment an – von interessanten Dekorationsartikeln über ausgefallenen Schmuck bis hin zu wärmenden Wollsachen. Neben professionellen Kunsthandwerkern und Händlern erhalten aber auch Vereine, Kindergärten und soziale Institutionen die Möglichkeit, sich in den hübschen Hütten zu präsentieren und Selbstgebasteltes anzubieten. Der Vorteil für die Besucher: In einigen Hütten wird so stets Neues angeboten.

Der Knuspermarkt ist Treffpunkt für vorweihnachtliche Stunden im Kreise von Familie und Freunden; und dabei kann man in lustiger Runde einem der zahlreichen Weihnachtskonzerte lauschen. Dabei ist für fast jeden Musikgeschmack etwas geboten – von besinnlich bis rockig.

Doch der Knuspermarkt bietet weitere Attraktionen – vor allem für die Kinder. Sie können sich auf einen Weihnachtsmarktbesuch in Neuwied ganz besonders freuen, denn die Veranstalter haben extra ein Kinder-Knusperland aufgebaut. In den eigens für die Kinder errichteten Hütten können die Kinder unterschiedliche Themenbereiche entdecken. Eine Erlebnistour durch verschiedene Spielwelten wie Harry Potter, Käpt`n Sharky, Kaufmannsladen, Einhörner, Enten und Pinguine, Playmobil, diverse Steiff-Tierwelten und vieles mehr bringt Spannung in die Vorweihnachtszeit. Zusätzlich lohnt der Blick in die Heinzelmännchen-Welt: Darin präsentieren die geschäftigen Gesellen aus Köln die ganze Brandbreite ihrer handwerklichen Fähigkeiten. Zudem stehen für die Kinder Bastel- und Märchenstunden auf dem Programm, und auch im Plätzchenbacken- können sie sich beweisen.

Doch nicht nur die hübschen Hütten im Kinder-Knusperland sind ein Blickfang. So thronen auf dem Luisenplatz noch zwei hohe hölzerne Kirchtürme, deren Fassaden ein Adventskalender ziert. Jeden Tag öffnet sich dort ein neues Türchen – bis zum 24. Dezember. Last but noch least zieht auch wieder die Mega-Schneekugel mit ihrem adventlichen Dekor die Blicke von Jung und Alt auf sich.

Weitere Informationen über den Knuspermarkt und sein Programm gibt es auf der Internetseite www.neuwied.de/knuspermarkt.html

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 10 bis 19 Uhr – Freitag und Samstag 10 bis 20 Uhr,

Sonntag 11 bis 19 Uhr; Glühweinhütte an Heiligabend von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 15.11.2019