Räubergeschichte in der StadtBibliothek Koblenz

Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, 21. November 2019, alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Auf dem Programm steht die Geschichte des sagenumwobenen Räuber Hotzenplotz. Der Räuber hat Großmutters Kaffeemühle gestohlen. Kasperl und sein Freund Seppel stürzen sich auf eine abenteuerliche Jagd nach dem Räuber. Doch auch der böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann hat es auf Kasperl und Seppel abgesehen. Ob die beiden Jungen dem Zauberer entwischen können und den Räuber fangen, wird um 16:00 Uhr vorgelesen. Anschließend kann gebastelt werden.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 15.11.2019