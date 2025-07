Erste-Hilfe-Projekt schult Kinder der Landesschule für Gehörlose

Spielerisch Erste-Hilfe-Wissen im Kindesalter erlernen – das ist das Ziel des Superhelfer-Projektes des DRK-Kreisverbandes Neuwied. Auch die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a an der Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige in Neuwied haben bei dem Projekt mitgemacht. Bürgermeister Peter Jung hat der Klasse einen Besuch abgestattet und sich selbst von ihrem Wissen überzeugt.

Ob Notrufe, Verbände oder das richtige Verhalten im Notfall – in allen Bereichen haben die Kinder der Klasse 3a mitgedacht und mitgemacht und gezeigt, wie viel sie bereits über Erste Hilfe wissen. Bei seinem Besuch zeigt sich Bürgermeister Jung beeindruckt: „Ein tolles Beispiel dafür, wie niedrigschwellige Bildungsangebote mit Herz und Kompetenz wirklich alle Kinder erreichen – ganz gleich, welche Voraussetzungen sie mitbringen. Danke an das Team der Schule, an das DRK und natürlich an die Superhelferinnen und Superhelfer der 3a!“

„Die SUPERHELFER“ ist eine Kooperation der Kinderfreundlichen Kommune Neuwied mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK). Das Konzept macht Vor- und Grundschülern kindgerecht mit den Grundlagen der Ersten Hilfe und Alltagshilfe vertraut. Dabei können die Kinder individuell mit ihren Stärken an dem Projekt teilhaben. Im Schuljahr 2024/25 nahmen schon über 2000 Kinder der Vor- und Grundschulen in Neuwied an den Superhelfer-Kursen teil.

Das Projekt sucht auch immer wieder nach Unterstützern, damit alle Grundschülerinnen und Grundschüler in Neuwied die Chance haben, zu Superhelfen zu werden. Interessierte Förderer und Unterstützer können sich dafür direkt an das Deutsche Rote Kreuz Neuwied wenden.

Zum Bild: Bei seinem Besuch beeindruckten die jungen Superhelferinnen und Superhelfer der Klasse 3a Bürgermeister Peter Jung (rechts) mit ihrem Erste-Hilfe-Wissen.

(Foto: Stadt Neuwied/Lena Geisler)