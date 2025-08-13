Ehrenamtliche für Fahr- und Telefondienst gefragt

Seit neun Monaten rollt der Neuwieder Bürgerbus durch die Stadtteile – und das dank eines starken ehrenamtlichen Teams. Das Projekt ist ein wichtiger Baustein, wenn es darum geht, die Mobilität im gesamten Stadtgebiet zu verbessern – besonders für ältere Menschen. Damit das so bleibt, werden jetzt wieder engagierte Neuwiederinnen und Neuwieder gesucht, die Lust haben, beim Fahr- oder Telefondienst mit anzupacken.

Neue Kontakte, ein motiviertes Team und eine sinnvolle Aufgabe warten auf alle, die mitmachen. „Der Bürgerbus ist weit mehr als nur ein Transportmittel – er bringt Menschen zusammen und macht Teilhabe möglich“, betont Oberbürgermeister Jan Einig. Zwei Einsatzbereiche warten auf Zuwachs, beide sind unverzichtbar. Zum einen der Fahrdienst: Mit dem modernen Achtsitzer-Bus bringen die Fahrerinnen und Fahrer ihre Gäste sicher ans Ziel – zum Arzt, zum Einkaufen, zu Behördengängen und natürlich auch wieder zurück. Gut zu wissen: Ein Personenbeförderungsschein wird nicht benötigt.

Damit alles reibungslos verläuft und die Termine gut organisiert sind, braucht es den Telefondienst: Er nimmt Fahrtwünsche auf und koordiniert den Fahrplan. Aufgeschlossene Menschen mit einem gewissen Organisationstalent sind gefragt! Räumlichkeiten, Telefon und das Programm für die Aufgaben rund um den Bürgerbus stellt die Stadt Neuwied im Historischen Rathaus zur Verfügung. Wer Teil des Bürgerbus-Teams werden möchte, meldet sich ganz einfach über die neue Ehrenamtsbörse online unter www.neuwied.de/ehrenamtsboerse. Fragen beantwortet Benita Roos, die das Projekt seitens der Stadt Neuwied betreut, unter 02631/802 261 und buergerbus@neuwied.de.

Bürgerbus bringt mehr Mobilität für alle Stadtteile

Der Bürgerbus fährt nach vorheriger Buchung dienstags und donnerstags jeweils von 8.30 bis 13 Uhr und von 14 von 18 Uhr – und zwar in alle Stadtteile. Wer mitfahren möchte, muss spätestens am Vortag telefonisch reservieren. Der Telefondienst ist montags und mittwochs von 9 bis 11 Uhr unter 02631 802 7900 erreichbar. Der Bürgerbus ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Neuwied und des Seniorenbeirats. Möglich macht ihn die Unterstützung der Stadtwerke Neuwied (SWN) und der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft (GSG).